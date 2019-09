Aron Tilen: Razlika između ovdašnjih i brodvejskih glumaca je želja

Aron Tilen je umjetnički direktor u "Marriott teatru" u Čikagu, a tokom 23 godine svog umjetničkog rada bio je uključen u preko 125 projekata - i kao izvođač, koreograf, dizajner, scenarista, reditelj, ali i umjetnički direktor.

Tilen je koscenarista dva nagrađivana mjuzikla "October sky" i "Hero". Upravo u njegovom radu leži ozbiljnost i težina njegovog dolaska u BiH kako bi sa mladim ljudima po drugi put radio na projektu "BH Broadway" te ih uveo u svijet teatra koji još nije popularan kod nas. Iako je brodvejski režiser, koji je radio na mnogo projekata, ističe da mladi ljudi u BiH i te kako imaju potencijala, a kreativnosti i želje za napredovanjem i stvaranjem nečeg od značaja im svakako ne manjka.

O ovogodišnjem mjuziklu "Moja pjesma" i saradnji sa 12 talentovanih ljudi iz BiH i Srbije, te uopšte o ovom umjetničkom žanru Tilen je govorio za "Nezavisne novine".

NN: Kakav je osjećaj nakon velike scene raditi sa mladim ljudima koji su tek na početku svojih umjetničkih karijera i šta je to što Vas po drugi put vraća na isto mjesto?

TILEN: Divno je raditi sa mladim ljudima ovdje u BiH. Rajan T Nelson, muzički producent, i ja bili smo ovdje i prošle godine sa mjuziklom "Spelling bee" i imamo osam glumaca iz tog projekta koji su se vratili i ove godine i četiri nova člana. Tako da je veoma zabavno za mene vratiti se ovdje, vidjeti koliko su oni odrasli u umjetničkom smislu, ali i upoznati četvoro novih mladih umjetnika. Svaki put kada dođemo, to je radostan trenutak.

NN: Vi ste ipak svjetsko ime i radili ste na mnogo velikih kabare projekata, koliko mladi umjetnici kroz ovaj rad imaju prilike naučiti o mjuziklu od Vas?

TILEN: Rekao bih da oni više nauče mene nekim krucijalnim stvarima nego što ja naučim njih, počevši od umjetnosti pa sve do toga kako biti autentičan. Oni ne znaju mnogo o mjuziklu, jer takva vrsta predstava nije uobičajena u BiH, ali ovaj program i služi tome da mladim ljudima otvorim oči i prema tom žanru. I mnogo je zabavno gledati ih kako odrastaju u umjetničkom smislu. Prošle godine, kada smo radili "Spelling bee", nisu bili upoznati uopšte sa mjuziklom, a sada znaju koliko i ja. Gledaju YouTube, istražuju, preslušavaju albume i uče. To je izvanredno.

NN: Poznato je da je ovakav vid performansa dosta zahtjevan. Kako ste Vi sa rediteljske strane uspjeli da balansirate ovih 12 talentovanih ljudi da se izraze i predstave u najboljem svjetlu?

TILEN: Mjuzikl je dosta zahtjevniji od dramske predstave. Ovdje imamo glumce i imamo pjevače, no stavljajući ih zajedno je dobitna kombinacija za njih, ali je veoma zahtjevno. Publici ćemo ove godine predstaviti koncert, ali to je u stvari glumački koncert. Svako od njih može da odradi svoj klasični muzički koncert i da pjeva predivno, ali pokušao sam ih pogurati kako bi rekli neke priče o sebi, te ih zaključali u stihove pjesama. Na šouu "Moja pjesma" mogu se čuti predivne pjesme, ali je ovo priča o njima. Nazvao bih to monologom kroz muziku.

NN: Ponekad je teško donijeti emociju i predočiti je publici. Ovdje je to rađeno kroz pjesme koje su na engleskom jeziku. Da li je postojala određena kočnica kada je prenošenje emocije na jeziku koji nije maternji u pitanju?

TILEN: Oni su toliko dobri u engleskom jeziku, tako da to dosta olakšava moj posao. Ne mogu sa sigurnošću da kažem koliko je to teško za njih, da glume i da razumiju engleski jezik do te mjere do koje je potrebno da bi se ostvario mjuzikl. Ali oni su toliko izuzetni u lingvistici i razumijevanju. Nevjerovatno je koliko duboko uđu u tematiku neke pjesme i toga što ona govori.

NN: Rekli ste da su ovo njihove priče, koliko publika može vidjeti improvizacije te da li ona uopšte postoji?

TILEN: U finalnom dijelu nema toliko improvizacije. Bilo je dosta tokom proba, gdje smo otkirvali koja pjesma im leži na koji način. Kako će je prezentovati i na koji način će najbolje da prenesu emociju. No sada, nakon mnogo proba, sve je sjelo na svoje mjesto i oni su dosljedni svojim izvedbama.

NN: Radili ste na Brodveju sa velikim glumačkim imenima. Koja je razlika između saradnje sa njima i saradnje sa mladim ljudima koji tek grade velike karijere?

TILEN: Zabavno je raditi na oba polja. Za mene je rad ovdje poput neke nagrade, iz razloga što ovi mladi ljudi imaju toliku želju da budu što bolji. Oni rade naporno i nisu uplašeni da probaju nešto novo. Profesionalci na Brodveju imaju svoj način rada. Izuzetno su nadareni, ali za njih je to posao. To je razlika između njih i mladih ljudi ovdje, ta strast koju unose u ono što rade. A svakako je uvijek dosta zabavnije biti u prostoriji i sarađivati sa takvim ljudima.

NN: Smatrate li da je projekat "BH Broadway" neka prva stepenica ka putu mjuzikla u BiH?

TILEN: Mislim da bi to bilo divno. Nadam se da će ovih 12 umjetnika poći u smjeru da sami kreiraju teatre i da rade mjuzikle ovdje u BiH. Rajan i ja smo došli ovdje prošle godine kada smo radili pravi mjuzikl, ove godine je to više šou. Na ovaj način ih uvodimo u svijet kreativnosti i pokazujemo im da mogu da se razvijaju u svim smjerovima. Nadamo se da će ova ekipa iduće godine biti samostalna. Da će uraditi mjuzikl ili koncert, zaista je svejedno, ali će ga ostvariti samostalno i to upravo ovdje. To su moje nade.