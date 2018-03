Banjalučki glumci glumili vlast

BANJALUKA - Pozorište je jedna živa umjetnost. Pozorište je svijet. Cijeli svijet je pozorište, Šekspirov je monolog kojim je glumac Duško Mazalica započeo proslavu Svjetskog dana pozorišta danas u Skupštini grada Banjaluka, gdje je Zoran Talić, predsjenik Skupštine, primio pozorišne radnike iz svih pozorišta grada na Vrbasu.

Glumci, reditelji, scenografi, kostimografi i ostatali koji doprinose razvoju pozorišne scene, zapravo, bili su učesnici programa "Kad glumci glume vlast", u okviru kojeg je bilo riječi kako o iskustvu na daskama koje život znače, tako i o tome koliko je važno njegovati pozorišnu umjetnost i šta ista predstavlja za grad Banjaluku i Republiku Srpsku.

"Imamo problem Kosova, a na Kosovu da nema manastira mi ne bismo mogli da dokažemo da je to naša zemlja. U skladu s tim, da nemamo Kočića i da nemamo neko duhovno pamćenje i djela iz oblasti kulture i umjetnosti na ovu zemlju ne bismo imali pravo. Nikakve fabrike, nikakve banke, nikakve druge skalamerije ne bi nam dale pravo da kažemo da je ovo naša zemlja. Jedino što može da nam da tapiju na ovu zemlju to su jezik, vjera i kultura", kazao je Nikola Pejaković Kolja, koji je prisustvovao ovom događaju i konstatovao da, ma koliko se to, kako je rekao, činilo kao jeres, pozorište danas u Banjaluci doživljava zlatno doba te da istorija ne bilježi ovako razvijenu pozorišnu umjetnost u ovom gradu.

Zoran Talić, predsjednik Skupštine grada Banjaluka, čestitao je svima koji su se odazvali pozivu na Sjetski dan pozorišta, poručivši da i dalje nastave s uspješnim radom kako bi građani Banjaluke, kao i dosad, mogli biti ponosni na njih.

"Cilj ovog okupljanja bio je da pokažemo pozorište u onom pravom potencijalu, a to je u ljudskom potencijalu. Nije pozorište samo zgrada, nisu samo sjedišta, nije samo scena, pozorište su ljudi", rekao je Talić, zaključivši da je grad Banjalika već preuzeo određene aktivnosti u poboljšavanju uslova rada u pozorištima te da će i u budućnosti davati svoj doprinos pozorišnoj umjetnosti.