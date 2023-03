Banjaluka sprema veliku regionalnu smotru neozbiljnosti i smijeha - "APRILILI FEST"

U susret Svjetskom danu šale, od 30. marta do 1. aprila u SD "Centar" biće održan urnebesni "APRILILI FEST", prvi te vrste u Bosni i Hercegovini.

Dobro poznate predstave "Seks i glad" Tarika Filipovića (1. april, 20. časova) i "Kakva ti je žena, takav ti je život" Dragana Marinkovića - Mace (30. mart, 20. časova) banjalučka publika će prvi put vidjeti i ocijeniti uživo. Satiričan prikaz stvarnosti i smijeh do suza donose nam i poznati stand - up komičari Nikola Radojlović, Srđan Dinčić i Radomir Nestorović (31. mart, 20. časova).

Ulaznice za sve festivalske večeri moguće je kupiti na platformi gigstix.ba ili u knjižari "My Book" u Banjaluci. Rezervacije su moguće na broj telefona 051/303-860 (radnim danom od 9.00 do 16.30 časova) i na adresi [email protected]

Cijene ulaznica su 25KM (parter) i 50KM (VIP), a broj mjesta ograničen. Požurite!

Ko su ljudi koji smijehom "od šale" ispune i najveću dvoranu?

TARIK FILIPOVIĆ. Glumac. Voditelj. "Milijunaš". Suprug. Otac. Sin. Hedonist. Kosmopolit. "Doktor za one stvari" s odgovorima na škakljiva pitanja koja ste oduvijek htjeli znati o sebi, partneru ili o onima koji sjede pored vas. Njegova interaktivna i multimedijalna predstava "Sex i glad" kroz pjesmu, ples i savjete nudi nezaboravnu zabavu. Koautor je Nina Skorup, a režiju potpisuje Marijo Kovač.

Jedinstveni DRAGAN MARINKOVIĆ-MACA postavlja pitanje da li ste u braku ili ipak u mraku? U Banjaluku dolazi na krilima ljubavi da riješi sve dileme na relaciji mužkarac i zamalo nježniji pol. "Kakva ti je žena, takav ti je život" je naslov i tema predstave koja obara sve rekorde posjećenosti na Balkanu. Prvi put uživo i kod nas.

Nikola Radojlović, Srđan Dinčić i Radomir Nestorović su stand – up komičari uz koje se smijete sebi u sebi. I onima ispred sebe. Bave se širokim spektrom tema, od ljubavnih odnosa do karikiranja domaćeg mentaliteta i popunjavaju repertoar organizacije standup.rs. Karakterišu ih nastupi izbrušeni do savršenstva i dinamika komunikacije s publikom. Ne vjerujte na riječ. Provjerite.

RADIONICE S PEĐOM BAJOVIĆEM

Šta je komedija s nogu? Ko i za koga je pravi? Kako? Kada? Šta reguliše priroda, a šta je moguće naučiti? Zašto je smijeh lijek? I poznaje li granice? Sve to Banjalučanima će otkriti pionir i veteran u svijetu komičara, koji je za gotovo dvije decenije obišao više od 30 zemlja, na radost višemilionskog auditorijuma. Peđa Bajović regrutuje novu i luckastu, aprilili vojsku.

Prijave za trodnevnu radionicu su otvorene, a broj kotizacija ograničen. Zainteresovani treba da pošalju svoj komični video (trajanja do 60 sekundi) na adresu [email protected], koji će vidjeti i ocijeniti “komisija za prijem”.

Cijena edukacije na urnebesnoj akademiji uključuje ulaznice za tri festivalske večeri.

"APRILILI FEST" organizuje Support Marketing Centar, uz podršku grada Banjaluka.

Dođite da se smijemo zajedno!

Support Tim