Bata Stojković, unikatna pojava u vasioni

​BANJALUKA - Iako je i pticama na grani jasno da je smrt Danila Bate Stojkovića, barda srpskog i jugoslovenskog glumišta, samo fizičkog karaktera - ona danas slavi svoje punoljetstvo. Preminuo je na današnji dan prije osamnaest godina kada je, kako bi to Čarls Bukovski poetski rekao, smrt pušila njegove cigarete.

Pušio je tri do četiri kutije cigareta dnevno i po sjećanjima kolega ni u bolnici nije prestajao. Da ga bolest i smrt nisu zanimale, govore i činjenice da je, teško bolestan, 5. febrara 2002. godine odigrao 300. izvođenje "Korešpodencije", dok je 13. februara igrao "Profesionalca" Dušana Kovačevića, a 15. februara posljednji put primljen je u bolnicu, gdje je i preminuo 16. marta.

"Ginuo sam za svoju umjetnost, ginuo sam da se dokopam pet prokletih minuta, pet sati, pet dana - sve što sam želio bilo je da izbacim riječ iz sebe. Slava, novac nisu bili važni; ja sam želio da izbacim tu riječ iz sebe", kaže već pomenuta pjesma Bukovskog, s kojom vrlo lako možemo povezati Batu Stojkovića, koji je, opet će reći savremenici, u posljednjim danima pričao samo o fudbalu i o pozorištu.

Činjenica da je ostavio djelo vrijedno divljenja u filmu i u pozorištu jasna je i neupitna, ali ono što se manje zna jeste da su o njemu pjevali i pjesnici i pank bendovi. Pjesma "Budi i ti jednom profesionalac" Dušana Stojanovića posljednji je profesionalni snimak za života Bore Todorovića, a posvećena je upravo njegovom kolegi Bati Stojkoviću.

"Padao je s gromobrana, padao je s mosta, al' i pored toga on živ osta, vozio je kola 30 na sat, zgazio je Rajkovića, jurio ga brat", kaže, sa druge strane, pjesma benda "Šaht" šaljivo se osvrćući na filmski opus neponovljivog Bate Stojkovića.

S tim u vezi, replika Bore Stjepanovića "Ovaj čovek je neuništiv" iz filma "Ko to tamo peva", nije se odnosila samo na Batin lik iz tog filma, nego i na njega samog.

Dramaturg predstave "Korešodencija" Borislav Mihajlović Mihiz djelimično je opisao tu neuništivost u knjizi "Autobiografija o drugima".

Tamo je slikovito prikazao uzbudljiv život Alekse Stojkovića i usputni pomen da je to otac Danila, jednog od najvećih jugoslovenskih glumaca, zapravo je samo metaforični zaključak da iver ne pada daleko od klade.

Mihiz ga se sjeća i kao mlađeg brata filozofa Žike Stojkovića, te djeteta kojem je davao instrukcije iz matematike i tu nema ništa neobično. Neobično je što ga se i mlađi od njega sjećaju kao djeteta.

"On je unikatna pojava. Svako od nas je unikatna pojava na ovoj planeti, ali on je unikatna pojava u vasioni. Njemu se najnormalnije prelazilo preko nekih stvari, jer je on bio jedno veliko dete. On je verom u ono što glumi umeo da napravi da počnete više da verujete njemu, nego sebi", kazao je Bogdan Diklić o svom kolegi, s kojim je punih 12 godina igrao u predstavi "Profesionalac".

Crtice iz biografije

Danilo Bata Stojković jedan je od najboljih domaćih pozorišnih i filmskih glumaca. Odigrao je više od 80 pozorišnih uloga i snimio 68 filmova, više od 50 TV drama i 20 TV serija. Mnoge od njih danas čine antologiju i istoriju srpskog pozorišta i kinematografije, među kojima su one u filmovima "Balkanski špijun", "Maratonci trče počasni krug" i "Ko to tamo peva". Ušavši u legendu još za života, kao Bubuleja, Ilija Čvorović, Laki Topalović i Luka Laban, Bata Stojković je pomjerio granice i postavio standarde srpskom glumištu.