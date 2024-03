"Bilo jednom na Brijunima": Sve je počelo od jedne bijele fotografije

Da li Tito bio ženskaroš i ima li u vinu klevete? Ovo je samo jedno od škakljivih pitanja koje se nameće tokom predstave „Bilo jednom na Brijunima“, reditelja Kokana Mladenovića, koja će otvoriti drugi „Aprilili Fest“ u Banjaluci (SD Centar, 1. april, 20.00h).

Glumci Milan Marić, Branislav Trifunović, Tihana Lazović i Sanja Marković oživjeće komad inspirisan „nespojivim spojem najpoznatijeg komunističkog i najpoznatijeg kapitalističko para“ i njihovim susretpm 1971. godine. Povod za ovaj istorijski susret bilo je snimanje filma „Sutjeska“ u kome je glavnu ulogu, maršala Tita, tumačio Ričard Barton.

“Ono što znamo je da su oni proveli tri dana zajedno na ostrvu, i šta li se tu izdešavalo za ta tri dana, nekako je to nama bilo zanimljivo za istraživanje i povod da napravimo predstavu. Mi smo tu celu predstavu napravili zapravo od jedne fotografije na kojoj su njih četvoro. To je čuvena bela fotografija u trenutku kada oni dolaze prvi put i kada ih oni promaju na ostrvo i kada se upoznaju”, rekao je glumac Milan Marić.

“Najveći sin naših naroda i narodnosti” i Jovanka Broz sa Ričardom Bartonom i Elizabet Tejlor. Koje uloge igraju ovo četvoro ljudi? Šta znači igrati više uloga u odnosu sa različitim ljudima? Šta su naši pojedinačni i kolektivni identiteti, lični interesi i društvene zasluge?

“Nije zgoreg napomenuti da je film „Sutjeska“ sniman s jeseni 1971. godine, a kad proučite istorijska dokumenta, onda shvatite da je upravo to period u kome se Tito obračunava sa Maspokom u Hrvatskoj, u kome nemilosrdno sklanja liberale sa političke scene Srbije i praktično taj veliki spektakl gde se stalno govori o Ričardu Bartonu i Liz Tejlor, Holivudu, gde su naslovne strane isključivo vezane za glamur oko filma „Sutjeska“, sve to služi kao sipino mastilo, neka dimna zavesa ispod koje će se obaviti razni prljavi politički poslovi. To nam je otvorilo prostore za razmišljanje o upotrebi i zloupotrebi umetnosti i susretu umetnosti i politike, ko tu koga upotrebljava, zloupotrebljava, ucenjuje, može li neko samo zato što poseduje finansijsku i političku moć da se na taj bahati način, pun nerazumevanja, odnosi prema nečemu što mi iz pozorišta smatramo našim životima”, objašnjava Kokan Mladenović.

