Blanić za "Nezavisne": Smijeh je jedini lijek za koji ne treba recept

Banjalučki glumac Velimir Blanić započeo je projekat "Kreativna izolacija", u okviru kojeg stvara audio-snimke u formi radijskih emisija. U snimcima se na satiričan način osvrće na brojne probleme današnjice, te na taj način donosi dah humora u teškim vremenima.

U razgovoru za "Nezavisne" Blanić ističe da su snimci miks njegovih interesovanja kojima se više posvetio otkako je počela pandemija virusa korona.

NN: Kako ste došli na ideju da započnete projekat "Kreativna izolacija"?

BLANIĆ: U principu, ideju o ovom projektu gajim već nekoliko godina, ali mi je samo nedostajalo vrijeme da se u potpunosti posvetim razradi. Kao glumac, imam potrebu i profesionalnu deformaciju da stalno posmatram ljude i stvari oko sebe, analiziram ih i zapisujem sve što mi se učini kao potencijalna ideja za realizaciju u audio ili pisanoj formi. Pored ovih, nazovimo satiričnih klipova, svako veče obradim i snimim neku poučnu priču za svoje najmlađe drugare kako bih im izolaciju učinio zanimljivijom. Tako sam ekranizovao priču "Crvenkapa" pomoću običnog android telefona, gdje sam angažovao svoju porodicu i napravio jednu prelijepu uspomenu. Ideje ne dolaze same od sebe ako se čovjek njima ne bavi. Zaista mnogo volim da čitam i mislim da je to glavni izvor moje kreativnosti i inspiracije, jer moramo nečim da se "nahranimo" da bismo bili sposobni nešto da proizvedemo, a knjige su najbolja i najzdravija hrana.

NN: Koliko je trenutna situacija sa virusom korona pogodno tlo za inspiraciju?

BLANIĆ: Mi, kao narod, skloni smo ismijavanju svega što nas okružuje pa tako i u teškim situacijama, kao što je trenutna, nalazimo inspiraciju i snagu da se zabavimo. Svjedoci smo svakodnevnih komičnih statusa na društvenim mrežama. Ljudi širom svijeta snimaju pjesme i video-klipove na temu korone, izolacije, toalet-papira i dezinfekcionih sredstava i to je ono čega ćemo se sjećati kad sve ovo prođe, a proći će, nadam se, ubrzo. Primijetio sam da mi u posljednje vrijeme, kako je počela ova situacija, ne iskaču toliko na Facebooku motivacioni govornici i "lajfkoučevi", a sa druge strane, preplavljeni smo komičnim statusima i klipovima pa se može zaključiti da je najbolja motivacija kako bi se prebrodilo ovo ludilo - smijeh.

NN: Kakve su reakcije ljudi koji su poslušali dosadašnje snimke?

BLANIĆ: Imam veliku podršku od prijatelja da nastavim snimati i dalje, što ću, naravno, i uraditi, jer ja sam se u životu i opredijelio da druge činim srećnima i zadovoljnima zato što mi gluma to dozvoljava, a samim tim mi se sve to i vraća, pa me rijetko kad možete vidjeti neraspoloženog ili tužnog.

NN: Koliko nam je potrebno smijeha u ovim teškim vremenima i da li je moguće kroz komediju izboriti se sa situacijom u kojoj se nalazimo?

BLANIĆ: Smijeh nam je potreban uvijek i svuda. Mislim da smo mi stalno u nekoj teškoj situaciji i da je smijeh jedini lijek za koji ne moramo uzimati recept, nego je dostupan svima i može se konzumirati u neograničenim količinama. Često nam smijeh služi i kao odbrambeni mehanizam za ono što nas okružuje i da na neki način pomoću smijeha i humora uspijevamo situaciju da držimo pod kontrolom, jer nam on daje balans kako ne bismo bili opterećeni samo ružnim slikama i vijestima. Priznaćete da je lijepo nakon teškog i napornog dana pogledati ili čuti nešto humoristično i iskreno vjerujem da je veća potražnja za humorom nego za crnom hronikom.

NN: S obzirom na to da sve radite sami, koliko Vam je vremena potrebno za objavljivanje jednog snimka, od početne ideje do realizacije?

BLANIĆ: Svaki dan u izolaciji mi počinje ujutru u sedam časova, a završava se oko 1.30 ujutru. Svaki minut mi je ispunjen i mogu vam reći da mi izolacija uopšte ne pada teško. S obzirom na to da sam zaposlen na Akademiji umjetnosti u Banjaluci kao profesor glume, imam obavezu da studentima držim nastavu na daljinu, zatim, bavim se kućnim i dvorišnim poslovima, igram se sa djecom, osmišljavam im raznorazne igre, a tek naveče, kad ih stavimo na spavanje, počinje rad na dječjim pričama i klipovima. Htio bih naglasiti da je sve što uradim i objavim snimljeno android telefonom, bez neke specijalne opreme i mnogo ulaganja. Naglašavam to iz razloga što nam nije potrebno da imamo idealne uslove da bismo realizovali neku ideju.

NN: Kakve teme planirate obrađivati u narednim snimcima i da li će se ovi snimci naći na kanalu YouTube?

BLANIĆ: Društveno-socijalne teme su nešto što mene najviše zanima, ali pravim često izlete i u neke druge oblasti. Zasad na YouTube kanal postavljam dječje priče koje snimam, a planiram da napravim poseban kanal za ove satirične klipove kako ne bih miješao babe i žabe. Do tada sve moje klipove imaćete priliku da čujete i vidite na mom Facebook profilu, ali i putem Viber poruka.