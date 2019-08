Bojan Kolopić: Poezija mi je pružila odgovore za kojima sam tragao

Bojan Kolopić glumac je Narodnog pozorišta Republike Srpske koji je ljetnu pauzu u matičnom teatru, između ostalog, iskoristio za dvije korisne stvari.

Jedna od njih je učešće u organizaciji "Banjalučke ljetne scene", koja je za publiku, od 28. jula do 4. avgusta ove godine, otvorena u prostorijama Banjalučkog socijalnog centra BASOC, a druga - premijera "monopoezije" u okviru pomenute scene. Riječ je o komadu "Ponovilo se ono što nikad nije bilo", koji je režirao Marko Vukosav, a koji je na stihove naših poznatih pjesnika i na radost prisutnih u srijedu uveče izveo Kolopić. Više o svemu nabrojanom Bojan Kolopić govorio je za "Nezavisne".

NN: Od kada traje Vaša ljubav prema poeziji?

KOLOPIĆ: Verovatno od osnovne škole, ali to je nekako isprekidana ljubav. Bilo je perioda kada sam stalno čitao poeziju, a nekad dođe period da ne pročitam godinu dana nijednu pesmu. I tek kada se ponovo vratim stihovima, shvatim koliko sam propustio što nisam čitao i koliko sam odgovora tu mogao da nađem dok sam tragao na pogrešnim mestima. Siguran sam da je poezija lekovita. Zato svi vi, koji kao ja nekad zaboravite na poeziju, vratite joj se i čitajte, čitajte, molim vas, čitajte poeziju.

NN: Kakvi su utisci sa premijere i koliko dugo ste radili na ovom komadu?

KOLOPIĆ: Pa može se reći da smo radili 20 godina, pre koliko sam naučio jednu od pesama koju sam govorio, a može se reći da smo radili sedam dana, koliko smo pričali i radili na tekstu i mizanscenu. Što se utisaka tiče, značio mi je razgovor sa publikom nakon predstave, veoma je lepo kada te posle nečega što si igrao zagrli neko ko te ne poznaje. To sigurno nešto znači i do srca tog nekog je sigurno istinski došao neki stih, a to jeste ono što je poezija, bilo kad se čita, bilo kad se govori.

NN: Da li je stihove birao Marko Vukosav ili je riječ o zajedničkom radu?

KOLOPIĆ: To su sve pesme koje znam odranije, sada ih je bilo 15 i ja sam napravio redosled tako da stihovi Brane Petrovića, Mike Antića, Ljubomira Simovića, Radeta Šerbedžije i na kraju Matije Bećkovića čine priču jednog čoveka kroz njegovo odrastanje, strahove, igre, drugarstva, ljubavi, strepnje, nadanja. A Marko nije imao nimalo lak zadatak da to razigra po prostoru i pozabavi se dinamikom tako da to zaista bude jedna priča. Ja sam mu doneo tekst, kazao sam da ga znam i rekao mu: "A sad ti!" Moram da zahvalim Marini Ritan i Nemanji Bursaću, koji su mi pomogli kao partneri na sceni, tako da je "monopoezija" ipak imala dva gosta na kraju.

NN: Jedan ste od organizatora i pokretača "Banjalučke ljetne scene"...

KOLOPIĆ: Da, Vukosav je idejni tvorac, a svi rade sve. Kad kažem svi, mislim na ljude koji pomažu da uveče sve bude spremno za publiku. Sigurno bih nekog izostavio kada bih počeo da nabrajam, jer je veliki broj ljudi koji su sa nama ovih dana. Spram ostalih obaveza, neko je bio jedan dan, neko je tu sve dane, neko nije ni planirao da bude pa je video preko dana da se nešto dešava i pomagao nam. Kada su dobri ljudi voljni za rad, onda nije teško ništa, baš ništa.

NN: S kojim ciljem je osnovana ova scenu i koliko je teško raditi bez budžeta?

KOLOPIĆ: Jedan od glavnih ciljeva festivala je promocija lokalnih umetnika, a ideja je da se u letnjem periodu, kada nema puno kulturnih dešavanja, nastavi umetnički život Banjaluke, koja i te kako zaslužuje da ima scenu na otvorenom prostoru. Za narednu godinu ćemo napraviti projekat kako bismo, nadamo se, imali budžet uz koji bismo mogli mnogo lakše, brže i lepše sve da organizujemo. A naravno i da platimo izvođače, kojima i ovom prilikom zahvaljujemo što volonterski rade i što, takođe, pomažu da se sve organizuje. Zahvaljujemo ponovo i ljudima koji su nam ustupili prostor gde se dešava "Banjalučka ljetna scena" i zahvaljujemo ljudima iz pekare "Manja" što su obezbedili hranu organizatorima za vreme trajanja festivala.