Božana Bijelić: Lutkarstvo će uvijek živjeti

Božana Bijelić glumica je Dječijeg pozorišta Republike Srpske koja će, zajedno s kolegama iz matične kuće, u petak uveče premijerno izvesti komad "Koboldi", nastao prema bajci Aleksandra Dime "Medna kaša grofice Berte". Riječ je o praizvedbi čudesne bajke ovog autora u širem evropskom kontekstu.

Režiju potpisuje reditelj iz Bugarske Todor Valov, scenografiju i izradu lutaka Natalija Gočeva, autor muzike je Plamen Mirčev, a u predstavi, pored Bijelićeve, igraju: Aleksandra Spasojević, Svjetlana Andrić, Zorana Šuman, Aleksandar Blanić, Đorđe Janković, Slobodan Perišić i Dragan Vučić. O ovoj predstavi, ali i uopšteno o pozorišnoj sceni za djecu, Božana Bijelić uoči premijere govorila je za "Nezavisne".

NN: O kakvom komadu se radi?

BIJELIĆ: To je jedan od dva komada koje je Dima pisao za djecu, tako da malo ljudi i zna za te tekstove. Veoma je interesantno. Mi smo sa Todorom Valovom i ranije radili, tako da otprilike znamo njegov stil. To je čovjek koji je nov iz predstave u predstavu, nikad se ne ponavlja. U tom smislu i ovaj put imamo nešto novo na našoj sceni. Priča je zanimljiva i prati mala bića koja žive u zamku. Nas je malo podsjetila na Hobite i mitska bića. Mislim da će naša publika i ovaj put da uživa. Stiže nam premijera pa ćemo vidjeti.

NN: Recite nam nešto više o liku koji igrate?

BIJELIĆ: Ja igram kulu starog sata, odnosno moglo bi se reći da igram vrijeme. Pamtim i stara i nova vremena. Predstava počinje sa mnom, sa mnom se i završava. Mislim da prvi put imam tu vrstu izazova da igram vrijeme, zanimljiv je rad i samo promišljanje o tome kako odigrati tako nešto.

NN: Predstava je lutkarska. Koliko mislite da je razvijena lutkarska scena danas i ovdje?

BIJELIĆ: Nama je uvijek prioritet da igramo sa lutkama kada se biraju nove predstave i reditelji, mada je "Koboldi" kombinacija žive scene i lutkarstva. Lutkarstvo će uvijek živjeti i lutka je uvijek interesantna za djecu. Imamo i naš festival u Banjaluci, koji nekako čuva tu tradiciju lutkarstva. Od prije nekoliko godina u Osijeku, u Hrvatskoj, imamo i akademiju koja se isključivo bavi lutkarstvom. Sve više mladih glumaca pokazuje interesovanje za to, a znamo da je u jednom periodu lutka bila pomalo i smaknuta sa scene, ali ona se uvijek vraća.

NN: Pomenuli ste Osijek, odakle ste se često vraćali sa festivalskim nagradama. Osijek, na sreću ove sredine, nije izuzetak, Dječije pozorište Republike Srpske posljednjih nekoliko godina osvojilo je mnoštvo nagrada na festivalima regiona, a nastupali ste i u Grčkoj, Rusiji, Kini...

BIJELIĆ: Sve su to vrlo značajni susreti i veoma je bitno da ljudi dolaze nama i da mi idemo u svijet sa onim što radimo, jer je to jedan od načina da vidimo u kom se pravcu krećemo i u pozorištu i u lutkarstvu. Tako smo naprosto u toku i uvijek se trudimo da damo maksimum od sebe, a činjenica da najčešće budemo ovjenčani nagradama, naravno, nama jako imponuje i to je sa jedne strane pohvala za ono što radimo, a sa druge podstrek da idemo u tom pravcu i dalje.

NN: Sarađivali ste sa mnogim poznatim rediteljima iz Evrope. Koja Vam je saradnja bila najdraža?

BIJELIĆ: Znate kako, dosad za mene lično najinteresantnija saradnja bila je sa Bjelorusom, gospodinom Aleksejem Ljeljavskim. On je radio kod nas "Životinjsku farmu" i "Plavu pticu". Nekako su mi ti projekti ostali duboko u sjećanju i mislim da je saradnja sa njim čitav ansambl unaprijedila i podigla za nivo više.

NN: Primijetio sam da Dječije pozorište RS u posljednje vrijeme često daje šansu i studentima i upravo svršenim studentima Akademije umjetnosti u Banjaluci. Koliko pomenuti napredak i znanje rado dijelite s njima?

BIJELIĆ: To je veoma dobra stvar i uvijek treba dati šansu mladim glumcima. Zašto školovati te ljude ako neće raditi i pokazati šta znaju. Tu rad uvijek treba da bude osnovni kriterijum za to da li će se nekom pružiti šansa ili ne, a jedan od naših osnovnih zadataka jeste da pružamo šansu mladim snagama.