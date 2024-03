Brodvejski klasik 22. marta premijerno na sceni NPS

SARAJEVO - Na sceni Narodnog pozorišta u petak, 22. marta sa početkom u 19:30 sati, premijerno će biti izvedena džezopera „Blue Monday“ kompozitora Georgea Geršvina, u režiji Aleksandra Nikolića, uz pratnju Sarajevske filharmonije kojom će dirigovati maestro Bakir Samardžić.

Kompozitor George Geršvin posebno se istaknuo komponovanjem muzike za koncertne dvorane, brodvejske mjuzikle i holivudske filmove, a najpoznatiji je po specifičnom načinu na koji je u klasičnu muziku unosio elemente popularne američke muzike, crnačkog spirituala, džeza i bluesa.

U žez operi „Blue Monday“ uloge će ostvariti: Ileš Bečei, Melisa Hajrulahović -Tomić, Tomislav Perić, Siniša Markanović, Nedim Bašić, Adis Ismić, Željka Katavić Pilj, Dorijan Marić i članovi baletnog ansambla NPS.

„Gorko je biti niko i ništa u Njujorku 1930. godine, u gradu u kojem niko ne spava u gradu koji je novi Babilon, u gradu velike krize, velike depresije, prohibicije, crnih hronika i očajanja. Put od trnovitog dna do slatkog života je satkan od iskušenja. Moguć je samo najbeskrupuloznijima. To je svet bez ideala. Umesto ljubavi tu su niske strasti. Umesto bliskosti - zavisnost. Umesto mudrosti- lukavstvo. Umesto svetlosti - sjaj. Umesto humora - lakrdija. Da li je novi Babilon nepobediv? Da li on kao crna rupa guta sve što mu se približi i tako se progresivno širi? Novi Babilon je zavodljiv, ali i nepodnošljiv. Njime smo zaslepljeni, zaljubimo se na kratko, ali ga nikada ne zavolimo. Laž, nemilosrdnost, kocka, strast, prevara, ljubomora, pohlepa- naš glavni junak je centar ovog vrtložnog toka i njime dobro pliva. Međutim, sećanje na jedinu pravu ljubav i svetlost brišu sva priviđenja“, izjavio je reditelj Aleksandar Nikolić.

Koreografkinja je Belma Čečo Bakrač, scenograf Josip Lovrenović, kostimografkinja Senka Ranosavljević, dizajner svjetla Moamer Šaković.

U sklopu premijernog izvođenja opere „Blue Monday“ biće izvedena i opera bufa „Telefon“ kompozitora Gian Carla Menotija, u režiji Aleksandra Nikolića uz pratnju Sarajevske filharmonije kojom će dirigovati maestro Fuad Šetić.

U naslovnim ulogama gledaćemo Aidu Čorbadžić i Nedima Bašića, te članove baletnog ansambla Narodnog pozorišta Sarajevo.

Scenografiju potpisuje Josip Lovrenović, kostimska rješenja uradila je Ata Omerbašić, a koreografiju Aleksandar Ilić.

Prvo reprizno izvođenje je 23. marta sa početkom u 19:30 sati.

