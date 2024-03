"Call me God" na sceni Sarajevskog ratnog teatra

SARAJEVO - Predstava "Call me God", nastala prema tekstu grupe autora - Gian Maria Cervo, Marius von Mayenburg, Albert Ostermaier, Rafael Spregelburd - a u režiji Gianluce Iumientoa, u Sarajevskom ratnom teatru (SARTR) biće odigrana 11. marta sa početkom u 20 časova.

Predstava je nastala u koprodukciji Sarajevskog ratnog teatra, Teatro Stabile Delle Arti Medioevali, Associazione La Dramaturgie i Associazione culturale Ideagora.

"Tekst 'Call me God' inspirisan je snajperskim napadima u Vašingtonu (takođe poznati kao snajperski napadi Beltway), u kojima je, u vremenskom periodu od tri sedmice, ubijeno 11 ljudi. Snajperisti su bili John Allen Muhammad (u to vrijeme 41 godina) i Lee Boyd Malvo (u to vrijeme 17 godina), koji su putovali u limuzini Chevrolet Caprice iz 1990. godine", navodi se u saopštenju SARTR-a.

Prema riječima reditelja, ovaj komad predstavlja neku vrstu manifesta o početku kraja američkog imperijalizma.

"Predstava nas na neki način uvodi u srž, sami početak pada, početak dekonstrukcije američkog sna, američkog kapitalizma i Amerike kao vodeće svjetske sile. Predstava je vrlo savremena konverzacija različitih formi umjetnosti, u njoj se pokušava portretirati problem balansa između individualne slobode i osjećaja sigurnosti. Namjera joj je da uspostavi dijalog sa publikom i ponudi zanimljivu perspektivu na problem kojim se bavi", pojasnio je reditelj.

U predstavi igraju Alban Ukaj, Maja Salkić, Jasenko Pašić, Amila Terzimehić i Enes Kozličić, dramaturgiju potpisuje Nejra Babić, kostimografiju Lejla Hodžić, a scenografiju Armin Ćosić.

