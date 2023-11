Čančar: Pokušavamo doći do sredstava za revitalizaciju kina u Jajcu

SARAJEVO - Direktor Doma kulture Jajce Fikret Čančar rezimirajući tekuću godinu uistaka je da je ova godina protekla više nego uspješno, kako u programskom tako i u finansijskom pogledu.

"Rad Doma kulture Jajce je uglavnom oslonjen na realizaciju tri najznačajnija projekta: Festival duhovne poezije i muzike 'Plivske omahe-bosanskohercegovačko višeglasje' kojim na jedan način otvaramo sezonu ovih značajnih događaja, a poslije njega slijedi najznačajniji i najveći pozorišni festival u Bosni i Hercegovini 'Pozorišne igre BiH'", kaže Čančar za Fenu.

On ističe da nakon "Pozorišnih igara" dolazi Likovna kolonija "Jajce Art" koja okuplja umjetnike iz BiH i regiona i to je jako važno, jer se na ovaj način Jajce nalazi na mapi gradova koji njeguju likovnu umjetnost.

Čančar ističe da su kroz aktivnosti Doma kulture Jajce programski vrlo uspješno oživjeli i proljeće i jesen, tako da se uz vrlo živo kulturno ljeto u Jajcu može konstatovati da je ova godina građanima Jajca ponudila raznolike sadržaje u kojima su mogli uživati.

Govoreći o stanju u kojem se nalazi Dom kulture Jajce Čančar je naveo da je zgrada ove institucije u velikim potrebama za rekonstrukcijom, kao i same prostorije za opremom. Tako je u ovoj godini nastavljeno s postavljanjem novog limenog pokrova s ciljem da se spriječi prokišnjavanje. Takođe, pripremljen je projekt kojim će se do kraja godine otpočeti sa zamjenom stare dotrajale rasvjete u pozorišnoj dvorani novom LED rasvjetom, te je osposobljeno grijanje u dvorani što će omogućiti sadržaje i u hladnim danima.

"Također smo dodatno doradili grijanje/hlađenje salona u kojem se održavaju okrugli stolovi te će nam i to olakšati aktivnosti tokom cijele godine. Do kraja godine ćemo dodatno poboljšati uslove održavanja Škole crtanja u Gradskoj galeriji a na tome smo već radili. Pripremamo i tendersku dokumentaciju i postupak javne nabavke za radove na zamjeni stropa oštećenog prokišnjavanjem krova i time ćemo novu sezonu, odnosno novu godinu dočekati opremljeniji i spremniji". ističe Čančar.

Ne odustaju, kako kaže, ni od kina mada je kino-dvorana potpuno devastirana prokišnjavanjem ravnog krova.

" Ali, pregovaramo na nekoliko adresa i pokušavamo doći do sredstava za revitalizaciju kina u Jajcu, a do tada ćemo pokušati nabaviti opremu za prikazivanje u pozorišnoj dvorani. Prije nekoliko dana smo imali projekciju filma jednog mladog autora iz Bugojna i to nam vraća nadu da će film u Domu kulture imati svoje mjesto", podvukao je on.

