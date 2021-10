Ceca Bojković otkrila detalje druženja sa Novakom Đokovićem

Akteri "Široke zemlje" kažu da im je čast i privilegija što je svetski teniski as uživao sa suprugom Jelenom gledajući tragikomediju Artura Šniclera.

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković već neko vrijeme sa porodicom boravi u Srbiji, a iskoristio je priliku da posjeti Jugoslovensko dramsko pozorište u Beogradu, što je oduševilo glumce i publiku. Novak je odgledao predstavu "Široka zemlja", koja je nedavno imala svoju premijeru, a svojim pojavljivanjem izazvao je veliku pažnju.

Glumica Marija Vicković, koja igra glavnu ulogu u "Širokoj zemlji", se nakon predstave fotografisala sa Đokovićem, te navela da je počastvovana što je Nole pogledao njihovu predstavu.

"Novak je večeras došao u pozorište na "Široku zemlju". Kakva čast, kakvo biće, kakav sportista", napisala je ona na društvenim mrežama.

I njena koleginica Milena Vasić, oduševljena je što su supružnici Đoković gledali predstavu.

"Velika nam je čast što je Novak gledao predstavu. Divna energija i divno biće. Svi smo se oko Jelene i njega okupili kao oko svetlosti", naglasila je Milena.

Kako se šuška Đoković je prisustvao predstavi na poziv Srđana Timarova, a glumac kaže:

"To su bili njegovi privatni momenti i ne bih želeo to da komentarišem, sem da izrazim moju veliku sreću što je mogao da odvoji svoje vreme kao i Jelena i da dođu do JDP. To nam je bila velika čast, privilegija i radost. Bilo je prelepo", kaže Timarov.

Ulogom Ajgdner Svetlana Ceca Bojković oduševila je publiku, dok je nju fascinirao Novak Đoković.

"Sedeli smo sa njim u salonu i razgovarali. To je bilo jedno divno veče. Uvek je lepo i značajno pričati sa jednim tako divnim i velikim čovekom, a onda i sportistom. Sa njim uvek postoje teme o kojima može da se razgovara. Zaista je to bilo veče za pamćenje i svi su bili iznenađeni", rekla je Ceca.

Inače, Đoković je veliki ljubitelj pozorišta, pa koristi svaki momenat da pogleda predstavu.

(Blic.rs)