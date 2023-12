"Čelične magnolije" u NP RS: Suštinska priča o ženskoj solidarnosti

BANJALUKA - Predstavu "Čelične magnolije" po tekstu Roberta Harlinga i u režiji Ane Grigorović premijerno će izvesti ansambl Narodnog pozorišta Republike Srpske (NP RS) na sceni "Petar Kočić" ove kuće u subotu sa početkom u 20.30.

Riječ je o ženskom ansamblu koji čine Slađana Zrnić, Dana Poletan, Snježana Mišić, Božana Kukilo, Dragana Marić i Vedrana Mačković. Scenografiju i muziku potpisuju Marko i Petar Bilbija, dok su kostimi djelo Ivane Ristić.

Ovim povodom, o godini na izmaku u NP RS govorila je Dijana Grbić, direktorica kuće, a više o predstavi su rekle rediteljka i glumice.

"Ovo je posljednji projekat u 2023. godini u NP RS. Mogu samo da iskažem ogromno zadovoljstvo i sreću, prije svega što godinu završavamo ovakvim jednim projektom, koji ima vrlo snažnu poruku, a to je poruka potrebe za podrškom u društvu. Podrška i potreba za podrškom, međuljudskom i društvenom, obilježila je i cijelu godinu našeg rada ovdje. Osvrćući se na godinu za nama, mišljenja sam da je ovo jedna od najuspješnijih sezona, vrlo bogata po broju produkcija, po broju izvođenja, po broju gostovanja i broju nagrada", istakla je Grbićeva.

Rediteljka Ana Grigorović izrazila je zadovoljstvo jer je prvi put radila sa ansamblom Narodnog pozorišta Republike Srpske.

"Meni je ovo jedan od divnijih procesa koje sam imala tokom cele svoje karijere. S obzirom na to da je reč o četvrtoj predstavi koju radim sa kompletnim ženskim ansamblom i s obzirom na to da je ovo konkretna drama na temu solidarnosti, neverovatno je da je ovaj proces bio oivičen baš time. Mi radimo od 24. oktobra vrlo posvećeno na jednoj drami, koja je pre svega jedna ljudska i autobiografska priča običnog čoveka iz Luizijane, koji je pokušao da sačuva sećanje na svoju sestru preminulu od posledica dijabetesa. Ta ljudska priča, koja je dirljiva sama po sebi, uspela je da stvori ogroman kult koji 'Čelične magnolije' i kao drama i kao film imaju", navela je Grigorovićeva, uz napomenu da je komad izvođen u preko sedamnaest država širom svijeta, te da se i dalje izvodi. Ona je dodala da je jako važno ispričati ovu priču.

"Predstava priča priče šest žena koje se tiču svih nas. Te priče su važne za publiku. Što se tiče samog procesa, moram da kažem da je Banjaluka bila predivna prema meni. Žene, i ne samo žene, sa kojima sam radila, nego i svi saradnici su bili predivni prema meni, stoga se nadam da će posle lepog procesa biti i lep rezultat", kazala je rediteljka iz Beograda.

Glumica Snježana Mišić podvukla je da su sve uloge u komadu višeslojne.

"Svaka ima svoj prostor, svoju dubinu, svoje slojeve, a to je u pozorištu rijetko, tako da je ova predstava dragocjena i zbog ženske ekipe, zbog ženskog dijela ansambla, ali i zbog ženske publike. Ja mislim da je ženska publika, nažalost, u pozorištu i većinska. Muški koji dođu, obično ih žene dovuku u pozorište. Osim toga, ovaj tekst govori o toplini, o solidarnosti, o prijateljstvu, ne samo ženskom", priča Mišićeva, navodeći da sam komad ima širi kontekst.

Njeno je mišljenje da su danas banalizovani ženska ljepota, ženski duh, ženski ponos, ženska hrabrost.

"Sve je dovedeno do granice da ljudi imaju otklon od toga. Po društvenim mrežama i medijima sve je to iskvareno, ali ovaj tekst suštinski govori šta je to. Šta je suštinska solidarnost i prijateljstvo među ljudima. Predstava je višeslojna, vrlo brza, visprena, duhovita, šarmantna i na kraju dirljiva i potresna. Duboko vjerujem da će ova predstava dugo da se igra, da će publika da je voli, zbog toga što su čisti motivi samog teksta, toliko da je sve rečeno iskreno i tačno. Prosto ne mislim da postoji opcija da ova predstava ne dočeka bar sto izvođenja", jasna je Mišićeva.

Božana Kukilo kao najmlađa članica ekipe izrazila je zahvalnost na povjerenju.

"S obzirom na to da sam najmlađi član ekipe, imam potrebu da zahvalim Narodnom pozorištu i istaknem to da sam jako srećna što sam dobila priliku da sarađujem sa ovako divnim ženama i što sam u tri mjeseca rada učila od svih njih. Drago mi je što mi je ovo druga saradnja sa NP RS, što sam s njima na sceni i što sam imala priliku da sarađujem sa rediteljkom. Nadam se i nekim budućim projektima i dijelim mišljenje da smo napravili jednu lijepu i plemenitu predstavu. Mislim da će publika to da cijeni i da prepozna", ispričala je Kukilo.

Proces je pohvalila i Dana Poletan, još jedna mlada glumica u ovom komadu.

"Proces je uvijek stresan, ali ovo nije bilo toliko stresno kako nekad zna da bude. Bilo mi je jako lijepo dok smo sprovodile u praksi ideju ženske solidarnosti, razumijevanja i podrške. Ja sam dosta naučila, o ženama prvenstveno, kako se one snalaze u različitim situacijama i koje su njihove metode borbe, posebno zbog lika kojeg igram, a koji jeste motiv nastanka i pisanja ove drame. Naučila sam da budem zahvalna na nekim najmanjim sitnicama, jer lik kojeg ja igram boluje od dijabetesa (Šelbi Itenton Lečeri). Ona je svjesna svakog trenutka svog života i svjesna je da to može da se prekine, pa je i zahvalna za najobičnije životne stvari", izjavila je Poletanova.

Slađana Zrnić, prvakinja NP RS, u ovoj drami igra Meri Lin Itenton.

"Publika treba da zna da je u pitanju jedan frizerski salon osamdesetih godina i te žene su jako duhovite. Ono što se meni najviše svidjelo u radu je to što smo mi van tog teksta postale strašno duhovite. Toliko smo se i van scene dobro zezale i prozivale jedna drugu, kao što to rade i likovi u komadu. Fascinantno je koliko moj posao može da me oslobodi. U predstavi se sve to i vidi. Biće suza, biće smijeha velikog. Kostimi, muzika i scenografija su sjajni, sve se nekako poklopilo i ja sam uživala. Prije svega želim da zahvalim Ani, koja je imala strpljenja i blagosti. Zaista je sve ovo znalački vodila i vjerujem u nju kao reditelja, da će da se bavi ženskim temama na pravi način i da će to da bude njen rukopis", riječi su Slađane Zrnić.

O svom dijelu posla pričala je kostimografkinja Ivana Ristić.

"Imala sam sreću da dobijem zahtevan zadatak, kroz četiri različite slike, tako da na maloj sceni imamo 24 kostima, što je veliki broj čak i za veliku scenu. Osamdesete su moj omiljeni period skorije epohe, tako da je bilo jako divno igranje i lepa saradnja sa rediteljkom i glumicama. Sve su bile srećne, što je meni bitno. Dođite i uživajte", zaključila je Ristićeva.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.