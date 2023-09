"Crvenkapica" otvara novu sezonu u Dječijem pozorištu Republike Srpske

​BANJALUKA - Po motivima bajke braće Grim i Šarla Peroa, a u dramatizaciji i režiji ruske umjetnice Ljudmile Fedorove, u Dječijem pozorištu Republike Srpske (DP RS) u subotu, s početkom u 18 časova, premijerno će biti izvedena predstava "Crvenkapica", čime će započeti 68. sezona u ovoj pozorišnoj kući.

U predstavi igraju Dragana Ilić, Duško Mazalica, Aleksandra Spasojević, Zorana Šuman, Nikola Milaković, Svjetlana Andrić i Aleksandar Blanić, scenografiju i lutke radio je Andrej Zaporožskij, Tomislav Pehar je kompozitor, a songove je pisao Jovo Čulić.

Ljiljana Labović Marinković, direktorica DP RS, kaže da teatar na čijem je čelu sa sjajnim glumcima kroz decenije svog rada prvi put radi sa ruskim rediteljem.

"Naši glumci radili su sa rediteljima iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bjelorusije, Njemačke, Poljske, Češke i Bugarske, a ovo je prvi put da radimo i da se suočavamo sa načinom rada ruskih lutkara. Utoliko je zanimljivije i važnije da kažem da sam kao producent i kao direktor ove kuće, gledajući predstavu u potpisu Ljudmile Fedorove, vidjela taj rukopis koji je bio neminovno ime i prezime koje bismo mi željeli da vidimo u Republici Srpskoj. To je bila predstava 'Mali rakun' u izvođenju Hrvatskog kazališta lutaka iz Splita. Dugo smo čekali da Ljudmila uđe u adresar Dječijeg pozorišta jer je rediteljka poput ove sjajne dame osoba i umjetnik koji je mnogo angažovan i koji svoje rasporede ima godinama unaprijed", istakla je Labović Marinkovićeva, otkrivajući da je ova saradnja dogovorena još 2019. godine.

Dodaje da su glumci zajedno s autorskom ekipom predstave od 13. avgusta, od kada traju probe, uložili mnogo truda i energije u ovu predstavu.

"Mnogo je ljudi u predstavi, tako da se s razlogom zahvaljujem Jovi Čuliću za ispisane stihove za predstavu. Takođe, tu je i Ana Marković, korepetitorka, jedna mlada profesorica muzike koja je glumcima olakšavala put do pjesme. Želim da zahvalim na povjerenju i Tomislavu Peharu, kolegi kompozitoru muzike iz Zadra. Mnogo je tu još ljudi koje bi trebalo da spomenemo, od video-animacija, do izrade lutaka, ali ono što je najvažnije jeste da je pred nama premijera, a da je iza nas toliko dana, noći, časova, brige, angažmana, rada, jer su svi glumci i njihove kolege morali, uz rad na predstavi, da se otisnu i na festivale, sa kojih smo donosili nagrade", istakla je Labović Marinkovićeva, uz napomenu da u podjeli ove "Crvenkapice" nema nijednog glumca iz prošle "Crvenkapice" koja je na daskama Dječijeg pozorišta Republike Srpske igrala 20 godina.

Dodala je da će ova "Crvenkapica" biti omaž Draganu Banjcu, preminulom glumcu ove kuće, koji je u prošloj podjeli igrao vuka.

Rediteljka Ljudmila Fedorova kaže da se od 2019. do danas desilo dosta toga što ju je moglo spriječiti da dođe u Banjaluku, ali da je na svu sreću stigla.

"Veselim se što se to dogodilo i mislim da se ovakve stvari događaju mimo nas. To se, dakle, moralo dogoditi. Zahvaljujem svim ljudima koji su sarađivali na predstavi i mom timu. Puno ljudi je tu učestvovalo, dovezli smo sa sobom lutke iz Rusije. Mnogo ljudi se trudilo oko lutaka. Andrej Zaporožskij je dao crteže i drugi ljudi su napravili ove lutke. Zahvaljujem i Tomislavu Peharu. To je za mene bilo zanimljivo iskustvo da je tim međunarodni. Tim je iz Republike Srpske, Andrej i ja smo iz Rusije, kompozitor je iz Hrvatske i to je jako zanimljivo", navela je Fedorova.

Dodala je da njena "Crvenkapica" slavi život u svim njegovim oblicima.

"Bilo u kojoj da smo zemlji, ova predstava je namijenjena djeci, a sva djeca moraju da znaju lijepe stvari. Uopšte nema veze odakle je dijete i odakle dolazi tema. Nisam poznavala prije ove glumce i imala sam određeni strah, ali to je nestalo kroz proces rada. Ova predstava je rađena u ime glumca kojeg takođe nisam poznavala, u ime Dragana Banjca i zbog toga sam imala tremu, ali ova predstava je zapravo i o životu, o ljubavi prema životu i o bilo kojem obliku života. Predstava je i o tome da moramo živjeti, da se moramo veseliti i da je bilo kakav život bilo kog čovjeka bitan. Nikad ne znaš kada će biti kraj, mlad si, odrastao si, star si, bolestan i nikad ne znaš kada će kraj, zato moraš da uživaš u životu sada i ovdje. To je to što sam shvatila tokom rada na predstavi", ispričala je Fedorova.

Glumica Dragana Ilić, koja će se naći u ulozi Crvenkapice, kazala je da je ovo za nju jako lijep i značajan proces koji je bio zahtjevan u tehničkom smislu jer ima mnogo songova, pjevanja uživo, animacija lutke i na sve to dolazi gluma.

"Moram da kažem da je Ljudmila imala jako puno strpljenja u radu sa mnom i da me sve vrijeme ohrabrivala u smislu da će neke stvari doći s vremenom, i tako je i bilo. Neke stvari su se desile s vremenom, a vjerujem da će se neke tek desiti kada dođe publika i kada budemo imali kontakt s djecom", kazala je Dragana Ilić.

Aleksandar Blanić šaljivo je rekao da prvi put igra vuka, u ovoj sezoni.

"Lijepo je bilo raditi sa Ljudmilom, i pored zanatskih stvari dosta toga se može naučiti od nje. Djeluje na glumce pedagoški i naša saradnja je vrlo vrijedna u umjetničkom smislu, koja će se, nadam se, nastaviti", komentarisao je Blanić, dodajući da nisu otišli od suštine poznate bajke, ali i da su napravili nešto novo.

Jovo Čulić istakao je da mu je drago jer je dao svoj doprinos ovoj predstavi.

"Ovo je za mene novo iskustvo iako sam nešto slično radio, ali ne ovim tempom. Ovdje nisam imao priliku da čekam inspiraciju, nego sam je morao juriti. Bilo je tu mailova, viber poruka, pa kad i to nije uspijevalo morao sam se čuti telefonski sa Ljudmilom i našli smo se na kraju. Upoznao sam jednu divnu osobu koja je dobar čovjek i veliki profesionalac. Kod nas kažu cjepidlaka, a u svijetu profesionalac. Sve u svemu jedno lijepo, interesantno i uzbudljivo iskustvo", kaže Čulić.

Duško Mazalica, glumac i umjetnički direktor DP RS, kratko je rekao da je ovo predstava koja je i estetski i umjetnički na jako visokom nivou. "To je ruska klasična škola lutkarstva s jedne, a s druge strane naslov koji djeca traže i hoće da gledaju. Naslov će privući puno publike i mi imamo priliku da djeci ponudimo umjetnost", zaključio je Mazalica.