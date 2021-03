Damama u čast, kabare "Da, to su bili dani"

BANJALUKA - Kabare "Da, to su bili dani" u Koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor povodom Međunarodnog dana žena u ponedjeljak uveče izveli su poznati beogradski glumci Nebojša Dugalić i Boris Pingović.

Ovaj kabare postoji već šesnaest godina, a isti uz pomenute glumce, prvake drame Narodnog pozorišta Beograd, čine Vojislav Savić (bas gitara) i Nina Ćosić (glas i udaraljke).

Publika je imala priliku da uživa u spoju muzike i poezije, kombinovanju poznatih stihova Duška Trifunovića, Laze Kostića, Miloša Crnjanskog, u priči anegdota o Brani Petroviću, Vitomiru Nikoliću, Tinu Ujeviću, Zoranu Radmiloviću, a sve to uz muziku "Santane", "Vaya con Diosa", Erika Kleptona, "Indeksa", grupe "Leb i sol", Josipe Lisac, "Azre", Đorđa Balaševića i "Bijelog dugmeta".

"Boris i ja smo još za vreme studentskih dana na pauzama od predavanja svirali u hodnicima i tako se nekako godinama spontano formirao repertoar koji smo izvodili i na nekim javnim nastupima. Onda smo to jedno vreme stavili na pauzu zbog prirode obaveza i jedan prijatelj nas je naterao da obnovimo tu priču. On nam je zakazao nastup u Svilajcu i više nije bilo nazad. Seli smo, uozbiljili se, napravili taj neki prvi repertoar i izveli ga da obnovimo sećanja na neke stare dane. Ubrzo su usledili pozivi iz raznih mesta i gradova i za prvih godinu dana ovaj muzičko-poetski kabare izveli smo skoro sto puta", kazao je Nebojša Dugalić.

Shvatili su, dodaje, da je priča kabarea univerzalna za naše prostore.

"Mnoge stvari se mogu promeniti, ali to što smo voleli muziku koja nas je formirala, ostaje u svima nama i mi želimo to da sačuvamo. Naša profesija treba da objedinjuje, da se ljudi sreću zbog nečeg lepog, jer smo zaista jako kratko na ovoj zemlji, a ako neko celim svojim bićem stoji iza toga što radi, ljudi to prepoznaju i tu onda dolazi do spontane razmene energija, a svi mi imamo potrebu za tim", naglasio je Dugalić.

Boris Pingović kaže da je muzika koju su odabrali, muzika koja je pisana za sva vremena.

"Tako je i ovaj naš kabare evergrin. On će da živi onoliko koliko mi budemo živeli, koliko budemo imali snage i koliko nas zdravlje bude služilo", zaključuje Pingović.