"Dani Jagoša Markovića" u NP RS od 5. do 7. aprila

BANJALUKA - "Dani Jagoša Marković", novoosnovana manifestacija u čast prerano preminulog reditelja, biće održana od 5. do 7. aprila u Narodnom pozorištu Republike Srpske, povodom čega je u ovoj ustanovi danas održana konferencija za medije.

Ovom prilikom rečeno je da će banjalučka publika biti u prilici da pogleda tri Markovićeve predstave i to: "Vrat od stakla" Jugoslovenskog dramskog pozorišta, "Ćelava pjevačica" Centra za kulturu Tivat, te "Urnebesna tragedija" u koprodukciji Narodnog pozorišta Beograd i Narodnog pozorišta Republike Srpske.

Dijana Grbić, direktorica Narodnog pozorišta Republike Srpske rekla je da se Banjaluka ovim činom pridružuje velikoj pozorišnoj porodici koju je stvarao Marković radeći predstave u regionu.

"Početkom aprila očekuje nas svečarska atmosfera, da zajedno sa njim i njegovim predstavama koje možemo da vidimo kao njegov pozorišni pečat, slavimo pozorište onako kako je to on činio. On je slavio život kroz pozorište, ali i pozorište kroz život i bio je veliki prijatelj Narodnog pozorišta Republike Srpske", rekla je Grbićeva.

Ona je zahvalila kompaniji "M:tel", koja je kao prijatelj pozorišta podržala ovaj kulturni događaj.

Jelena Trivan, generalna direktorica kompanije "M:tel" rekla je da je bila potrebna ovakva vrsta omaža velikom reditelju i da se to baš dogodi u Banjaluci kako bi podsjetili javnost da je Marković pred smrt ovdje režirao.

