Dejan Cukić u četvrtak na Ljetnoj sceni Gradskog pozorišta "Jazavac"

Vječni momak rokenrola Dejan Cukić poslije nekoliko godina ponovo svira u Banjaluci.

Ovaj put u malo intimnijem prostoru Ljetne scene Pozorišta "Jazavac", gdje će u četvrtak, sa početkom u 21 čas, održati akustični koncert.

Saopštila je ovo agencija "Venturo", koja u saradnji sa Gradskim pozorištem "Jazavac" i organizuje ovaj koncert.

Dejan Cukić će, pored hitova "Ja bih da pevam", "Stranac u Beogradu", "Mokre ulice" i "Julija", ekskluzivno izvesti i nekoliko pjesama sa posljednjeg albuma "Ulica bez brojeva" te najveće hitove Bajage, "Beatlesa", Elvisa Prislija, Erika Kleptona...

Prema riječima Dejana Cukića, album "Ulica bez brojeva" urađen je u maniru "stare škole".

"Nismo se trudili da se prilagođavamo novim trendovima. Ostali smo svoji i vjerni muzičkom izrazu zbog kojeg trajemo kao muzičari više od 40 godina. Nadam se da će i publika prepoznati našu autorsku i izvođačku zrelost kao i diskretnu nit koja povezuje sve pjesme u priču o našem životu", rekao je Cukić.

Prije koncerta planirana je kratka rok tribina, na kojoj će se Dejan Cukić predstaviti kao pisac i prevodilac najznačajnijih knjiga o rok muzici sa posebnim osvrtom na njegov posljednji rad biografiju Eltona Džona - "Ja, Elton Džon".

"Knjiga koja pomjera granice. Film 'Roketmen' je tačna ali skromna skica koja nije ni zagrebala površinu onoga što obuhvataju ovi memoari. Ovo nije knjiga o šokantnim detaljima koji su dospijevali na naslovne stranice magazina, već o mukotrpnom putu do spoznaje o svom životu", recenzija je "New York Timesa" o ovoj knjizi.

Sam Dejan Cukić izjavio je da je bukvalno padao sa stolice od smijeha radeći na ovoj knjizi.

"Kad kažem da je duhovit i da sam ja padao sa stolice prevodeći ga, to se ne odnosi na neku od faza njegovog života, nego na sve što je pisao zato što je on svaki događaj, čak i one najtragičnije, uspevao da prevaziđe uz humor. Tu su način na koji opisuje svoje probleme sa prostatom koju je operisao jer je imao rak, recimo, trenutak kako urinira u pelene pred publikom za vreme koncerta u Las Vegasu, zatim kad opisuje svoje početke, tezgaroške dane u grupi 'Bluesology', u kojoj je započeo ozbiljniju karijeru, do priče o tome koliko je na njega uticao Long Džon Boldri, koji je vodio taj sastav, bio legenda britanskog bluza, vrlo čudna ličnost i gej, naravno. On je i Eltonu Džonu otkrio da je gej", rekao je Cukić o knjizi.

Cukić otkriva i kako se to desilo.

"Elton ga je zvao da mu bude kum pošto je mislio da je došao trenutak da treba da se oženi. Našao je devojku s kojom je isplanirao venčanje, ali ga je onda kum Long Džon Boldri suočio s tim da će upropastiti život, ne samo sebi, nego i budućoj supruzi. 'Ti si gej', rekao mu je. 'Nisam', branio se Elton… Ali nek ljudi čitaju knjigu i videće jednog čoveka od krvi i mesa sa svim svojim vrlinama i manama, od nule do 100", zaključuje Cukić.