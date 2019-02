Dimić ne dozvoljava da Trifunović padne u zaborav

BANJALUKA - Nakon više od 20 igranja monodrame "Ima neka tajna veza", koja se bavi likom i djelom Duška Trifunovića, mladi glumac Milan Dimić zbog stalne zainteresovanosti za ovaj komad kreće na novu, kako je kazao za "Nezavisne", mini-turneju.

Prva zakazana predstava o majstoru stiha, koji je obilježio i obilježava mladost generacija širom bivše Jugoslavije, biće odigrana u Centru za kulturu u Laktašima u srijedu veče, s početkom u 19 časova. Potom slijedi igranje u Tuzli u Teatru "Kabare" 15. februara, pa u Pozorištu Prijedor 19. februara i na kraju u Novom Sadu na "Prolećnim Brankovim danima" 20. marta. Potonju manifestaciju organizuje "Brankovo kolo", na kojem je Duško Trifunović u decenijama iza nas bio rado viđen gost, te će stoga ovo igranje za Milana Dimića biti od posebnog značaja.

"Veoma se radujem narednim igranjima, a veliko mi je zadovoljstvo kao mladom čovjeku da se pojavim na 'Brankovim danima' i da budem dio 'Brankovog kola', festivala koji je u samom vrhu ne samo Srbije, već Balkana, a takođe mi je i velika čast što sam uvršten u program. Duško je dobitnik 'Brankove nagrade' 1958. godine, a ja ću da oživim njegov lik i djelo na istom mjestu 61 godinu poslije velike nagrade", kazao je Dimić, koji je željan novih uloga i izazova.

Kako je naveo ovaj mladi glumac, želi da se okuša u filmu ili seriji, ali dok se to ne desi, on krči put monodramom koju je već pogledalo preko 2.000 ljudi.

"Sjećam se jednog igranja za školu, i to osnovnu, stariji razredi... Djeca su mislila da sam ja lično Duško, što je u jednu ruku smiješno i što je meni lično drago jer sam glumački uspio u tome, a s druge strane tužno jer djeca minimalno poznaju naše pjesnike ili skoro nikako. Poslije jednog igranja prišla mi je baka sva u suzama, pitao sam je šta nije u redu, a ona je brzo odgovorila da je sve u najboljem redu i da sam je oduševio i ganuo do suza. Još je dodala da je poznavala Duška i da bi on sigurno bio oduševljen. To mi je bio najbolji kompliment", ispričao je Dimić anegdote sa prijašnjih igranja monodrame.