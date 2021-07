"Dis teatar" pokorio "Fedru": Nagrade došle kao krajnje i zvanične krune rada

Na jednom od najpoznatijih bh. pozorišnih festivala "Fedra", koji je nedavno završen, banjalučko "Dis - pozorište mladih" osvojilo je tri vrijedne nagrade, za najbolju režiju, najboljeg mladog glumca i najbolju predstavu u cjelini, čime je još jednom označena vrijednost ovog pozorišnog projekta pod nazivom "Mali Agaton".

Nagradu za najbolju režiju osvojio je Banjalučanin Milan Bogdanović, student Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu, a nagradu za najboljeg mladog glumca osvojio je Ivan Petrušinski, student Akademije umjetnosti u Novom Sadu.

"Ova nagrada mi je veoma značajna, ovo mi je vjetar u leđa u susret predstojećem studiranju glume. Nisam je očekivao, pogotovo zato što je ove godine konkurencija bila jaka, a i prijatelj sam sa većinom glumaca, pa sam znao kakve glumačke gromade igraju na ovogodišnjoj 'Fedri'", rekao je mladi glumac Ivan Petrušinski.

Petrušinski je dodao da je ključ njegovog uspjeha na "Fedri" bila publika, koja je bila prijateljski nastrojena.

"Publika je svaku emociju vraćala još snažnije, što se reflektovalo na čitavu našu igru, bilo je uživanje igrati za njih. Ova nagrada je jako značajna, u šali su mi učesnici prošlih 'Fedri' rekli da je ovu nagradu teže dobiti od 'Oscara'. Ali šalu na stranu, ja sam jako počastvovan što sam dobio ovu nagradu, ali nema šanse da bih je dobio da nije bilo dobre publike, odličnog teksta, fantastične režije, ostalih glumaca: Đorđa Grgića i Srđana Ćirića i nevjerovatno kreativnog svjetla i zvuka", pojasnio je Petrušinski za "Nezavisne".

Mladi pozorišni reditelj Milan Bogdanović kazao je da ove nagrade znače mnogo cijeloj ekipi, naročito jer je riječ o najprestižnijem festivalu amaterskih pozorišta u našoj zemlji.

"Posebnost je još veća kada vam je to jedno od posljednjih igranja jer je cijela ekipa upisala akademije i za koji mjesec napušta Banjaluku, tako da se trudimo da uživamo i da se igramo, a ove nagrade su došle kao šlag na tortu. Konkurencija je bila jaka, polako, ali sigurno u amaterskom pozorištu prevladavaju mladalačka energija i omladinsko pozorište i posebno mi je drago zbog toga. Imali smo priliku svašta da pogledamo na festivalu - od trilera do komedija, i to je sigurno bio najveći uspjeh ovog festivala", rekao je Bogdanović.

On je naglasio da ove nagrade nisu očekivali jer nisu imali vremena da razmišljaju o tome pored divnog prijema i komentara ljudi nakon predstave, te su nagrade došle samo kao krajnje i zvanične krune rada.

"Cijelo veče smo bili pod utiscima igranja i pod utiscima komentara. Ljudi su neprestano prilazili i imali želju da razgovaraju. Ali kada su pročitali ime naše predstave, to je sigurno bio momenat koji se pamti cijeli život", izjavio je Bogdanović, a samo jedan od komentara u knjizi utisaka koji je kasnije objavljen i u biltenu bio je: "Na tako suptilan i pitom način doneseni i psihološki i socijalni problemi kojima smo svakodnevno okruženi. Kakva igra, odlična gluma, odlično!"

Otkrio je da se spremaju za još neke festivale, od kojih je prvi krajem mjeseca "Festival festivala" u Trebinju.