Djeca porijeklom iz RS i Srbije u Čikagu izvela prvu predstavu

ČIKAGO - Dvije dječje predstave u Srpskom dramskom pozorištu u Čikagu premijerno su izvedene povodom Sretenja - Dana državnosti Srbije u prepunom Kulturnom centru Nikola Tesla pri crkvi Svetog Nikole na veliko zadovoljstvo publike jer su mali glumci uz višemjesečni trud uspjeli da savladaju ogromni jezički izazov.

Mali zaljubljenici u glumu porijeklom iz različitih dijelova Srbije i Republike Srpske - od Babinog Mosta kod Prištine, Leskovca i Ćuprije do Novog Sada i Beograda, kao i oni iz Banjaluke, Mostara, Trebinja, Novog Grada, predstavili se kroz "Čudnu šumu" sastavljenu od pjesmica i kratkih priča, dok su stariji izveli dio komada "Ko se zadnji smeje" koji je specijalno za njih napisala Silvija Otaševich iz Majamija koja je rođena u Doboju, dobitnica prve nagrade Matice iseljenika za dječju književnost, autorka čije su dvije knjige beogradski đaci proglasili za najbolje.

Upravnik pozorišta i reditelj Igor Obradović skoro godinu dana predano je radio s malim glumcima i pripremao predstave koje su kako roditelji jednoglasno kažu bile veliki izazov za sve tako da su danas ponosni što niko nije odustao.

"Ko se zadnji smeje" je priča o đacima jednog razreda u kojem su svi sem Marka na pismenom zadatku napravili iste greške. Marija, Milutin, Marta, Katja, Uroš, Sofija, Mihailo, Marko i Mia znajući da će im roditelji prebacivati "a kako je Marko opet sve znao" donose odluku da mu niko od njih ne dođe na rođendan i ne samo to. Taj komad koji na trenutke može da nasmije i emotivno dotakne protkan je najsjajnijim činjenicama srpsko-američke istorije i izveden je uz moralnu podršku Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Najmlađi glumci velikog ansambla Srpskog dramskog pozorišta - Vasilija, Petar, dvije Mile, Dunja, Neda, Vukan, Nikolina, Lana i Simona pokazali su da su im u srcu ma koliko hiljada kilometara daleko od Srbije živjeli iste one pjesmice na kojima su generacije odrastale, rekao je Obradović zahvaljujući čijem entuzijazmu su čikaškim Lajonsom odjekivali i stihovi "Miš je seo u džip", "U svetu postoji jedno carstvo"…

Otac Nemanja podsjetio je da djeca kroz druženje i predstave uče svoj jezik, identitet, svoju istoriju.

"U SAD ne insistiraju na tome i zato su naša deca manje ponosna na ono sto jesu, ali kroz druženje, predstave i učenje saznaju kakav je naš narod, saznaju o Tesli, o našim velikanima i postaju ponosni Srbi", rekao je otac Nemanja.

Napomenuo je da je sada Super Bowl, ali je i pored tog velikog događaja ogroman broj ljudi došao što svjedoči da, kako kaže, za nas ima nade.

"Bitno je nastojati da se deci na savremen način, kroz primere koje proživljavaju svaki dan, objasne neke stvari tako im je mnogo jasnije i lakše da se snađu u okruženju u kom žive i odrastaju. I zato smatram da je ovo veliki poduhva", rekao je otac Nemanja koji ima šestoro djece od kojih su troje mali glumci.

Predstavi je prisustvovala i Generalni konzul BiH u Čikagu Tatjana Telić kao i predstavnici brojnih srpskih medija u Čikagu.

"Bilo je sjajno, uživali smo, bio je to veliki izazov za svu djecu, a najveći plus uz prijateljstvo koje su razvijali je to što se čuva srpski jezik", rekla je Telićeva.

Pozorište se nalazi pri Crkvi Svetog Nikole, koja je zahvaljujući protojereju Nemanji Tešiću i kupovini velikog crkvenog imanja, kulturnim i sportskim aktivnostima namjenjenim najmlađima, postala jedna od najprepoznatljivijih u Čikagu.

