Dječije pozorište Republike Srpske slavi 68. rođendan

BANJALUKA - Dječije pozorište Republike Srpske danas slavi 68. rođendan, a istorija ove kulturne institucije počela je na današnji dan osnivanjem Centra za vaspitno-zabavni život djece, koji su tog 30. decembra 1955. godine usvajanjem osnivačke Odluke ozvaničili odbornici Skupštine Opštine Banjaluka, saopšteno je iz DP RS.

"Bio je to veliki novogodišnji poklon tadašnjim generacijama mališana, koje će i do danas ostati vjerni teatru za djecu, čiji su razvoj i uspjesi 1998. godine krunisani statusom nacionalnog teatra Republike Srpske. Nastupom polaznika škole baleta, priređenog 20. maja 1956. godine, najavljena je i naša prva premijera izvedena 14. oktobra 1956. Bila je to bajkovita lutkarska jednočinka "Šumski car", koju je po svom tekstu, režirao Vojmil Rabadan", pojašnjeno je u saopštenju DP RS.

