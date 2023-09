Dječji pozorišni festival "Čupava bajka" od 2. do 5. oktobra u Bijeljini

BIJELJINA - Sedmo izdanje Dječjeg pozorišnog festivala "Čupava bajka" biće održano od 2. do 5. oktobra u Centru za kulturu "Semberija" u Bijeljini, a festival otvara predstava "Mala sirena" Allegretto teatra iz Vršca.

"Mala sirena" je svjetski klasik među bajkama koji je napisao Hans Kristijan Andersen i prvi put objavio davne 1837. godine. Komad je nezaobilazan na repertoaru svih pozorišta za djecu, a postavka iz Vršca namijenjena je mališanima do četvrtog razreda i traje 45 minuta.

Adaptaciju teksta i režiju potpisuje Katarina Oresan, a igraju Marija Pantin, Katarina Sarić, Predrag Grujić, Nemanja Milunović, Petar Kokinović, Bojan Simić i Katarina Oresan.

"Andersen je u svojim djelima na veoma vješt način spojio legende, fantastiku i mit sa stvarnim svijetom. 'Mala sirena' je priča o žrtvi koju smo spremni da damo zarad ljubavi i predstavlja vrstu mješavine različitih žanrova i stilova", navedeno je u opisu komada.

Drugog dana festivala u utorak, 3. oktobra, na repertoaru je "Crvenkapina bajka" Gradskog pozorišta "Jazavac" iz Banjaluke.

Autor teksta je Aleksandar Vasiljević, rediteljka je Aleksandra Spasojević, muziku potpisuje Zlatan Mirić, a koreografiju Marko Dukić. U predstavi igraju Vladimir Blanić, Dragana Marić, Jelena Jandrić i Pavle Pavić.

"Kada su me iz Gradskog pozorišta 'Jazavac' pozvali na saradnju i ponudili da napišem tekst, zajedno s njima dogovorili smo se da to bude 'Crvenkapa'. Mene je često intrigirao taj lik vuka, ko je on i kakva njegova uloga može da bude u cijeloj predstavi. Htio sam da bude nešto autentično, naše, domaće, nešto što niko ne može poreći, a motiv vuka sam odmah imao u planu iz Andrićeve priče 'Aska i vuk'", rekao je Vasiljević o ovoj predstavi ranije za "Nezavisne".

Trećeg dana festivala u srijedu, 4. oktobra, na "Čupavoj bajci" mališani će imati priliku da pogledaju još jedan svjetski klasik za djecu, a u pitanju je predstava "Alisa u zemlji čuda" Pozorištanceta "Maslačak" iz Bijeljine.

Adaptaciju teksta potpisuje Jovica Tišma, a režiju i muziku Dušan Ranković. Pred matičnom publikom igraju Anđela Stokić, Marko Toljević, Marija Ćosić, Branislav Vujić, Violeta Galović, Marko Ristić, Branislav Rajković i Jelena Josipović.

"Što se tiče 'Alise u zemlji čuda', mi ćemo ovom predstavom djecu odvesti u neki drugi, neobičan svijet čuda i bajki iz 19. vijeka. Alisu će igrati mlada glumica Alisa Stokić, potekla iz naše Škole glume. To je naše novo glumačko lice. Napunila je 18 godina i ušla u 'klub punoljetnih'. Većinu ženskih glavnih uloga igra Natalija Vujić, a kad ona ima neodložne obaveze, onda je tu Anđela da je zamijeni. Probe čitanja i učenja teksta održavamo u rođendaonici 'Maslačka', a kada se predstava postavlja onda se sva čarolija dešava na sceni Centra za kulturu", rekao je glumac Marko Toljević u aprilu ove godine pred premijeru "Alise" koja od tada redovno igra u Bijeljini, ali i gostuje po festivalima u drugim gradovima.

Posljednja predstava na festivalu "Čupava bajka" biće izvedena u četvrtak, 5. oktobra, a u pitanju je komad "Ko prirodu prlja ima da nadrlja" ansambla "Čiča Mičinog pozorišta" iz Beograda.

Tekst i režiju potpisuje Mateja Popović, a u predstavi igraju Aleksandar Ristoski, Bogdan Bogdanović, Tijana Maksimović, Ivan Mihailović i Mihailo Glišović. Riječ je, kako piše u opisu predstave, o ekološkoj avanturi i priči o prijateljstvu u kojoj se provlači i priča o borbi protiv nasilja i priča o zavisnosti od kompjuterskih igrica.

"Mala ljubavna priča upotpunjuje poruku o pravim vrednostima koju ova predstava nosi. Zdravko je nemirno dete i hoće da stalno bude po njegovom. Da bi dobio sve šta želi odlučuje da pođubri ceo grad i tako prizove strašnog gospodara Noćila, koji će mu ispuniti tri želje. U tome mu pomaže njegov drug Srećko, koji, u stvari, zajedno sa svojom simpatijom Ružicom pokušava da ga spreči da ne nadrlja. To pokušava i Danilo, Zdravkov brat, ali na pogrešan i veoma nasilan način. Pridružuje im se i Vojkan Vojko, zavisnik od kompjuterskih igrica, kome se Zdravkova ideja dopadne", dio je opisa ovog komada koji je obrazovnog karaktera jer obrađuje tri moderna problema zastupljena kod djece u izrastu od četiri do deset godina.

Sve predstave počinju u terminu od 18 časova, ulaz za jedno veče iznosi 8 KM, a cijena ulaznice za sve predstave 25 KM. Pokrovitelji festivala "Čupava bajka" su Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i grad Bijeljina.