Đuričko večeras u Banskom dvoru

Poznati srpski glumac Nikola Đuričko nastupiće večeras u Banskom dvoru u Banjaluci sa svojim standup komadom "Sve što ste hteli da znate o Džoniju, a niste smeli nikad da ga pitate".

Đuričko će nastupiti u Koncertnoj sali Banskog dvora, a nastup će početi u 20 časova. Cijena ulaznice je 20 KM.

"Kada sam napunio 40 godina, jedna od rođendanskih odluka mi je bila da napravim standup šou. Mnogo prijatelja mi je već savetovalo da to uradim, nadam se da nisu bili samo ljubazni. Devetog jula sam napunio 43. Šta se desilo i zašto mi je bilo potrebno tri godine? Možda me je život malo pregazio? Znam pouzdano da sam materijal imao sve vreme spreman. Znam, takođe da sam bio malo uplašen od nepoznatog. No, kako god, ja nastupam! Poklon će biti vaš dolazak", poručio je Đuričko povodom ovog nastupa.