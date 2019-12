Događaji koji su obilježili 2019: Godina entuzijazma u kulturi

BANJALUKA - Kultura se desila i u odlazećoj 2019. godini. Preživjela je, naravno, i ovaj put. Pisalo se, govorilo, desili su se mnogi scenski i vizuelni nastupi. Nobelovu nagradu za književnost komentarisali su političari. Autori pobjedničkih predstava na pozorišnim festivalima bavili su se aktuelnim političkim pitanjima.

U Banjaluci je vladao veliki entuzijazam da će ovaj grad postati evropska prijestonica kulture 2024. godine. Kada je odlučeno da to ipak neće biti, zli jezici su pustili svoj glas, gdje drugdje nego na društvenim mrežama. Neki su rekli da je to baš zbog politike, jer norveški Bodo ima veći uticaj i više novca od Banjaluke. Pozitivne vibracije, konstatujemo na kraju godine, ipak su bile jače. Stvaralaštvo i ideje dvije su neuništive stvari. Do uspjeha ipak ponekad malo fali, a sa druge strane, mi kao publika, često ne vidimo koliko su pripremani neki uspješni događaji. Redakcija "Nezavisnih" izdvaja neke od njih koji su se iz oblasti kulture izdvojili u 2019. godini.

Polemike o Handkeovom "Nobelu"

Peter Handke dobio je Nobelovu nagradu za književnost. Kako je konstatovao Nobelov komitet, nagrađen je za uticajno djelo, koje je jezičkom domišljatošću istražilo periferiju i specifičnost ljudskog iskustva. To što je podržavao Srbe devedesetih godina prošlog vijeka izazvalo je buru u političkom životu BiH. Peter Handke, čudnim sticajem okolnosti postao je politički slučaj broj jedan u zemlji. Proglašen je nepoželjnim u Sarajevu, a najavio da u maju 2020. dolazi u Banjaluku.

Istorijski koncert Trkulje i Milenkovića

Iščekivanje odgovora na pitanje da li će Banjaluka biti evropska prijestonica kulture 2024, u odlazećoj godini donijelo je veliki entuzijazam među mlade ljude u gradu na Vrbasu. Evropska komisija o ovoj odluci glasala je u Briselu u junu i norveškom Bodou ipak dala jedan glas ispred Banjaluke. Pored mnogo lijepih stvari koje su se desile u vezi s ovom kandidaturom, ostaće upamćen koncert Stefana Milenkovića i Slobodana Trkulje, koji se desio ispred Banskog dvora u jeku kampanje. Koncert je bio istorijski, jer je prvi put na sceni spojio ova dva svjetska imena.

Slađana Zrnić postala prvak drame

Glumica Slađana Zrnić na scenu Narodnog pozorišta Republike Srpske prvi put popela se u decembru 1998. godine. U stalnom angažmanu je od 2004. U ovoj kući prošla je sve. Od nošenja tacne do jednog od nosilaca repertoara, međutim, put nije bio nimalo lak. Potvrda da se trud isplati stigla je 1. avgusta 2019. godine, od kada je zvanično unaprijeđena u prvakinju drame. U istoriji pozorišta dugoj punih 90 godina, Zrnićeva je tako postala tek treći akter koji se može pohvaliti ovom prestižnom titulom koja označava vrhunac karijere jednog pozorišnog glumca.

Skulpture Bojana Mikulića u rijeci Drini

Skulpture Bojana Mikulića, akademskog slikara i magistra vajarstva zaposlenog u Narodnom pozorištu Republike Srpske, u septembru su postavljene u rijeku Drinu. Skulpture su postavljene u spomen i povodom 77 godina od stradanja više od 6.000 Srba sarajevsko-romanijske regije, koje su 1942. godine u Starom Brodu i Miloševićima pobile ustaše Jure Francetića. Predstavljanje ovog zločina rukama vajara naišlo je na pozitivne kritike stručne i šire javnosti.

Srebro za "Banjalučanke" u Peruđi

Ženski kamerni hor "Banjalučanke" osvojio je u maju srebrnu medalju u kategoriji tradicionalne muzike na Internacionalnom horskom takmičenju "Glas za mir" u italijanskom gradu Peruđa. Ovo međunarodno takmičenje, u organizaciji Svjetske horske asocijacije "Interkultur - muzika mundi", u festivalskom i takmičarskom programu okupilo je više od 20 horova iz 11 zemalja, a kamerni hor "Banjalučanke" bio je jedini predstavnik Republike Srpske i BiH.

Jubilarno izdanje SFF-a

Najboljim filmom jubilarnog 25. izdanja Sarajevo film festivala (SFF), koji je održan u avgustu, proglašen je film "Take Me Somewhere Nice" režiserke Ene Sendijarević. Tokom osam dana festivala crvenim tepihom prošetalo je oko 100.000 ljudi iz cijelog svijeta, a i ove godine među gostima bili su neki od najpoznatijih filmskih radnika današnjice. Publici su se predstavili Tim Rot, Gael Garsija Bernal, Alehandro Gonzales Injaritu, Ruben Ostlund, Pavel Pavlikovski, Izabel Iper i mnogi drugi.

Manu Čao nastupio u Banjaluci

Jedna od najvećih svjetskih zvijezda, muzičar Manu Čao nastupio je 17. oktobra u Klubu studenata KSB u Banjaluci. Veliki umjetnik, antiglobalista i borac za ljudska prava raznih manjinskih grupa publici se u gradu na Vrbasu predstavio projektom "El Chapulin Solo" te je zajedno sa još dvojicom muzičara u akustičnoj verziji izveo svoje najveće hitove, ali i melodije koje je publika u Banjaluci čula prvi put.

"Imperativ" potvrdio svoj značaj

Festival književnosti imperativ, koji je organizovalo istoimeno Udruženje za promociju i popularizaciju književnosti "Imperativ", u Kulturnom centru Banski dvor doživio je drugo izdanje. Promocije poezije i proze, programi "pisci iz lektire" i "note i slova", mini sajam knjiga te komunikacija među kolegama književnicima i živa književna riječ pred publikom, učinili su znatan odmak festivala u odnosu na debitantsko izdanje. Već nakon dva izdanja možemo reći da je "Imperativ" značajan i zdrav konkurent sličnim događajima u Beogradu, Zagrebu i Sarajevu.

"Tartif" pobjednik 22. Teatar festa

U ulozi tartifa, odnosno varalice na Velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske na 22. Teatar festu "Petar Kočić" briljirao je glumac Saša Torlaković. Pored toga što je Torlaković proglašen za najboljeg glumca festivala, predstava "Tartif" autorski projekat Igora Vuka Torbice, dobila je glavnu festivalsku nagradu, a Torbica nagradu za najbolju režiju. Najbolja glumica festivala bila je Hana Selimović, koja je ostvarila ulogu Dorine u ovoj predstavi.

"Jesenja sonata" i "Intime Jazz Fest" doživjeli drugo izdanje

Kulturni centar Banski dvor i u protekloj godini je nastavio sa praksom organizovanja reprezentativnih kulturnih sadržaja u vlastitoj produkciji, te su održani muzički festivali "Jesenja sonata" i festival džez muzike "Intime Jazz Fest". Koncertna sala Banskog dvora bila je puna tokom oba festivala, i pored toga što su se ulaznice naplaćivale, a između ostalih, predstavili su se Bojan Zulfikarpašić, Vasil Hadžimanov, "Combine Quartet", Vlatko Stefanovski trio, "Henšel kvartet", Eliza Tomelini, Jovana Raljić. "Gnijezdo" trijumfovalo na "Zapletu"

Najboljom predstavom Međunarodnog festivala glumca "Zaplet" u Gradskom pozorištu "Jazavac", proglašena je predstava "Gnijezdo" Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. Pobjednička predstava govori o nesređenim odnosima između tri sestre i tri brata, koji nenadano na godišnjicu majčine smrti otvaraju bolnu temu: šta učiniti sa zajedničkom kućom koju je ozbiljno načeo zub vremena. Na "Zapletu" su prikazani i komadi "Eling", "Pad" i "Ovaj će biti drugačiji".