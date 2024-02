Dokumentarna predstava "Up and Down" na daskama SARTR-a

SARAJEVO - Predstava "Up and Down" u režiji Ermina Brave na sceni Sarajevskog ratnog teatra (SARTR) biće odigrana sutra sa početkom u 20 časova.

Kako je saopšteno iz SARTR-a, vodeći se time da je kultura medij kroz koji se osobe s Down sindromom mogu bolje i slobodnije izraziti i koji im omogućava bogatiji i aktivniji društveni život, u koprodukciji Udruženja "Život sa Down sindromom FBiH" i ove teatarske kuće nastao je komad "Up and Down".

Ovo je dokumentarna predstava nastala kao rezultat višemjesečnog rada s mladim izvođačicama i izvođačima s Down sindromom.

"Ovo je glas jedne generacije koja mijenja svoj položaj u društvu. Zajedno sa svojim roditeljima primjer su kako se predanim i dosljednim radom mogu pomjerati granice. Od malih nogu su na sceni, kroz pozorište su učili o sebi i svijetu oko sebe. U ovoj predstavi progovaraju o svom sazrijevanju, hrabrosti, samostalnosti, pravima koja im pripadaju, barijerama i izazovima s kojima se suočavaju u društvu. Samostalni su, ali njihova budućnost nije samo u njihovim rukama, nego i našim. Imamo li mi odgovore na pitanja: Šta za nas znači biti drugačiji? Kako se ponašamo jedni prema drugima? Znamo li zaista šta je Down sindrom? Jesmo li doživjeli osuđivanje? Kad bismo bili superheroj/ina šta bismo promijenili u društvu? Da li bismo? Kako? Kada?", nevedeno je u saopštenju SARTR-a.

U predstavi igraju Ahmed Mašetić, Anes Kujović, Edna Šunjić, Ema Agić, Harun Tanović i Selma Hodžić.

Autorski tim predstave čine već pomenuti Ermin Bravo, za koreografiju su zadužene Selma Hodžić i Amila Terzimehić, za scenografiju i kostimografijau Adisa Vatreš Selimović, dramaturgiju Emina Omerović, umjetnička saradnica za inkluziju je Alena Džebo, umjetnička saradnica Selma Spahić, montaža videa Vladimir Gojun, dok je autorka fotografija Edna Šunjić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.