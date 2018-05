Dragan Pajić: Radio-drama nije popularna kao nekad, ali ima svoju publiku

BANJALUKA - Petar Kočić za ljude sa ovih prostora bio je mnogo više od pisca. On je stvarao u skladu s vlastitim životom, što je rijetkost u književnom svijetu, a ako pođemo samo od te pretpostavke, onda je jasno da je takvo djelo već predodređeno dugo da živi.

Ovo je za "Nezavisne" kazao reditelj Dragan Pajić, a kao još jedan od dokaza da je Kočićevo djelo i te kako živo i danas, jeste radio-drama "Jazavac pred sudom", koja je nedavno snimljena u Pajićevoj režiji i produkciji Radio-televizije Republike Srpske (RTRS). Lik Davida Štrpca tumačio je Boško Đurđević, glumac Narodnog pozorišta Republike Srpske, a radio-drama snimljena je u saradnji s Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, koje će svim osnovnim i srednjim školama podijeliti po primjerak CD-a s namjerom da ga koriste u nastavi.

"Prilikom režiranja u okviru istog teksta pružaju se različite mogućnosti. Naime, mi smo ovdje naglasili antagonizam koji postoji između Davida Štrpca i Pisarčića kao pripadnika istog naroda, ali s različitim uvjerenjima kada je riječ o Austrougarskoj monarhiji. Naravno, to smo svjesno uradili da bismo naglasili taj momenat koji je toliko često prisutan u našem narodu, a to je momenat izdaje", kaže Pajić, koji je i direktor Radija Republike Srpske. On je istakao da se prilikom snimanja posebno vodilo računa o jeziku koji je u ovom slučaju izvorni, što će školarcima, prema Pajićevom mišljenju, biti velika prednost u odnosu na čitanje. Takođe, dodaje Pajić, muzika i efekti urađeni su tako da uvjerljivo dočaravaju duh Banjaluke sa početka dvadesetog vijeka, ali i atmosferu iz sudnice.

Pajić otkriva da je rad na ovoj radio-drami trajao otprilike dva mjeseca, te da prema glavnom tumaču nije nikako mogao da bude isključiv.

"S obzirom na to da Boško Đurđević lik Davida Štrpca, što u pozorištu, što na radiju, tumači više od dvadeset godina, onda sam kao režiser koristio njegovo iskustvo u tumačenju tog lika. Nisam bio isključiv kako režiseri znaju da budu. Prilagodio sam se onom kako on smatra da treba taj lik, pod navodniom znacima, da izgleda", navodi Pajić. Što se tiče aktuelnosti samog djela "Jazavac pred sudom", reditelj ističe da je prilično lako povući paralele današnjeg i vremena nastanka ove drame.

"Pođimo samo od onog što nam prvo pada na pamet, a to je termin 'ćorava zemljana vlada u Sarajevu'. Vrlo često i danas ljudi potežu taj izraz karakterišući rad nekakve vlade u Sarajevu, a zar nisu aktuelne i one Davidove tri forinte odštete, ukoliko vam neko strada u ratu boreći se u vojsci koju ne voli. Da ne pominjemo personalne paralele s vladarima iz tog vremena. Eto, desilo se da i danas imamo visokog predstavnika koji je iz zemlje koja je tada bila na vlasti ovdje", govori Pajić, naglašavajući da ipak Austrougarska i Austrija ne mogu biti isto, ali da sličnosti svakako postoje.

O relaciji nekad i sad Pajić je pričao i u kontekstu popularnosti radio-drama, koje su u bivšoj Jugoslaviji u odnosu na današnje vrijeme bile na pijedestalu.

"Sigurno da radio-drama nije popularna kao nekada, kao uostalom i radio-novinarstvo. Pođimo samo od prenosa fudbalskih utakmica. Nekada je u bivšoj Jugoslaviji prenos fudbalskih utakmica putem radija slušalo više od pola miliona ljudi. Danas je taj broj naučna fantastika i sigurno da toliko slušalaca ne možemo da imamo. Tako je i s radio-dramama, nisu toliko slušane, ali ne znači da nemaju publiku. Imaju publiku i te kako", uvjeren je Pajić, koji se nada da će u naredna tri ili četiri mjeseca Radio Republike Srpske snimiti novu radio-dramu, a najvjerovatnije će se raditi o nekom Nušićevom komadu.

Podsjećamo, dramski program Radija RS 2015. godine, povodom sto godina od rođenja Branka Ćopića, snimio je radio-dramu "Doživljaji Nikoletine Bursaća", koja je takođe dostavljena svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj, a prema riječima Dragana Pajića, to je i najveća vrijednost ovih ostvarenja.