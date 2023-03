Dragana Marić za "Nezavisne" o "Juhu festu": Ulaganjem u sadržaj dolazimo do publike

Glumica Dragana Marić, jedan od osnivača Gradskog pozorišta "Jazavac", najavila je drugo izdanje "Juhu festa" u ovoj pozorišnoj kući, koje počinje u subotu, 1. aprila, u 18 časova koncertom za bebe, a koje će pod sloganom "Sedam dana igara" trajati do 7. aprila.

Nakon Festivala glumca "Zaplet", koji je doživio 14 izdanja, "Jazavac" je tako dobio drugi pozorišni festival, ovaj put za djecu, koji ima ambiciju da preraste u tradicionalnu manifestaciju. Više o svemu Marićeva je govorila za "Nezavisne".

NN: Šta ste ove godine spremili za najmlađu publiku? Recite nam nešto o programu.

MARIĆ: U subotu, 1. aprila, festival započinjemo muzikom - koncertom za bebe i njihove roditelje. U prijatnoj atmosferi, uz još prijatnije zvuke koje će stvarati muzičari Zlatan i Sanjin Mirić i Sava Knežević, prvi posjetioci festivala će biti posebna i nesvakidašnja publika - bebe. Isti dan nastavljamo muzikom i to koncertom malog hora "Jazavac", koji će sa izvođačima MaMa VOX studija na sceni Gradskog pozorišta "Jazavac" pod nazivom "Juhu magija" izvesti brojne hitove. Ovogodišnji program obogatiće predstave koje nam dolaze iz Beograda i Zagreba, za razliku od prošle godine kada je akcenat bio isključivo na domaćoj produkciji, u želji da promovišemo repertoar dječje "Juhu scene" Gradskog pozorišta "Jazavac". Publika će imati priliku da gleda predstavu "Priča bez veze", pozorišta "Poco Loco" iz Zagreba, i "Kli i Klak" "Čiča Mičinog pozorišta" iz Beograda. I ove godine, kao i prošle, dolazi nam sjajni Tode Nikoletić, pisac čiji književni rad veoma cijenimo i po čijem tekstu već devet godina izvodimo predstavu "Put po svijetu na trotinetu". U pojačanju sa muzičarem Banetom Rosićem, Tode Nikoletić će izvesti predstavu "Kako nastaje pjesma". Takođe, naši prijatelji iz Nevid teatra, koji godinama rade sjajne stvari za djecu, izvešće predstavu "Čudesni kontinenti". Prateći program festivala ove godine činiće "Čitanje bajki" sa našim sjajnim glumicama, koji je na rasporedu "pred spavanje" od 20 časova.

NN: Kakvi su utisci s prošlogodišnjeg, prvog izdanja?

MARIĆ: Produkcijom još jednog festivala, i to dječjeg, Gradsko pozorište "Jazavac" je proširilo svoju misiju na kulturne festivale i događaje koji su korisni za svijet umjetnosti, ali i za turizam. Tako smo prošle godine na "Juhu festu", izvodeći predstave sa našeg repertoara, ugostili mnoge đake iz manjih gradova i sredina, koji su dolazeći na festival imali priliku obići i naš grad, tvrđavu Kastel koja se nalazi u neposrednoj blizini "Jazavca". Prvi festival je u prvi plan stavio naše predstave, u želji da se one promovišu i da publika uživa u njima. Prošlogodišnji bogati prateći program bio je izvanredan, te je pored pozorišnih predstava djeci ponuđen i drugi, kreativan i maštovit sadržaj.

NN: Koliko vam je organizacija Festivala glumca "Zaplet" pomogla pri organizaciji "Juhu festa"? Da li sa prethodnim iskustvom organizatora festivala danas imate manje problema nego prilikom prvog ili drugog "Zapleta"?

MARIĆ: Produkcija festivala predstavlja jedinstven spoj aktivnosti koje su alati za postizanje opštih ciljeva događaja i zadovoljavanje potreba publike. Svakako da se tokom godina rada u organizaciji razviju i unapređuju vještine sa željom da svaki naredni festival, kao i sve ono što radimo, bude na višem nivou. Dugogodišnje iskustvo i komunikacija sa publikom daje nam motive i razloge zbog kojih organizujemo ovakve događaje, a koji nisu ni jednostavni ni jeftini. Smatramo da konstantnim ulaganjem u sadržaj koji nudimo možemo doći do publike i podstaći na širenje kulturne svijesti društva u kom živimo.

NN: I ovogodišnji festival biće održan pod motom "Sedam dana igara". Koliko je igra bitna za djecu i njihov razvoj, odnosno koliko ih pozorište kroz igru može odvojiti od malih i velikih ekrana?

MARIĆ: Najčešća fraza koju čujemo od svojih vršnjaka jeste "kako smo se mi igrali" aludirajući na opsjednutost naše djece telefonima, igricama i banalnim sadržajima koji su im dostupni. Stoga nam je želja da "Juhu fest", koji s razlogom organizujemo u proljeće, ponudi sadržaj bogatiji, izazovniji i ljepši od onog s ekrana. Sportska takmičenja, kreativne radionice, mnogo zabave i smijeha tokom sedam dana, a sve to u komunikaciji i živom kontaktu sa nekoliko desetina djece, rezultira srećom najmlađih. Jedini način da se publika uvjeri u to jeste da i sama postane dio te čarolije koja se zove pozorište.

NN: Aktuelna je škola glume Studija "Jazavac" u Gradskom pozorištu "Jazavac". Koliko ste zadovoljni tekućom sezonom?

MARIĆ: Studio "Jazavac" je samo jedan od programa koje "Jazavac" nudi, a na koji smo najponosniji, iz razloga što se u školi glume i govora okuplja oko 150 djece uzrasta od devet do 19 godina. Moram priznati da sam jako ponosna na činjenicu da se Studio "Jazavac" konstatno razvija. Već godinama 10 predavača, kolega glumaca, radi u kontinuitetu sa djecom od septembra do juna kada se Sedmicom Studija "Jazavac" završava pozorišna sezona, a svi članovi imaju priliku predstaviti se publici svojim prezentacijama i predstavama. Ove godine imamo čak 35 djece koji su godinama članovi Studija i zbog koje se program škole glume iz godine u godinu mijenja. Tako smo ove godine odlučili da toj djeci, kako ih mi odmila zovemo veterani, ponudimo nešto više, a to je snimanje dugometražnog igranog filma, na čemu radimo zajedno već nekoliko mjeseci.

NN: Kada publika može očekivati sljedeću premijeru u "Jazavcu"?

MARIĆ: Posljednjih nekoliko godina došlo je do pada kada je riječ o produkciji predstava. Razlog su finansije. Tako smo došli u situaciju da imamo jednu premijeru na večernjoj sceni i jednu na dječjoj "Juhu sceni". Naša je težnja da u tom pogledu promijenimo stvari, što ćemo realizovati već od naredne sezone. Nova premijera, i to u koprodukciji sa Pozorištem Gradiška, očekuje nas na početku naredne sezone.

NN: Igrate u predstavama za odrasle i za djecu. Koja je osnovna razlika u pristupu glumi u ove dvije vrste predstava i koja publika vam je, uslovno rečeno, draža?

MARIĆ: Osjećam se privilegovano što imam mogućnost igrati predstave i za djecu i za odrasle. To je rijetkost za glumca, a meni pričinjava radost. Proces pripreme i za jednu i drugu vrstu predstave je isti, ali ono što ih razlikuje jeste energija u publici, povratna informacija, osmijesi, poistovjećivanje sa prikazanim likovima koje djeca prepoznaju, komentarišu i nagrade. Nerijetko se dešava da me u gradu zaustave djeca s pitanjem jesam li ja igrala u nekoj predstavi i komentarom kako im se jako svidjela. Djeca duže pamte, i to "pozorišno iskustvo" koje dožive prilikom posjete pozorištu kod njih ostaje dugo urezano u sjećanje. A nama glumcima zadovoljstvo je i nagrada što publika cijeni ono što radimo, uživa u predstavama koje igramo, posebno ako je riječ o djeci. Na njima svijet ostaje, a naš cilj je učiniti svijet boljim i ljepšim mjestom u kom će kultura biti primat svima.