Dragana Purković Macan za "Nezavisne": Umjetnost ne postoji bez publike

​Pozorišni akademski festival - PAF u organizaciji Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci (AU UNIBL) i Centra za vizuelnu umjetnost Banjaluka počinje danas i trajaće naredna tri dana.

Publika će imati priliku da pogleda studentske predstave "Ćelava pjevačica" domaćina Akademije umjetnosti UNI BL, "Prst" Fakulteta dramskih umjetnosti Cetinje, "Tri sestre" Akademije umetnosti Novi Sad, "Životinjska farma" Akademije umetnosti Beograd, "Prst" Fakulteta savremenih umetnosti Beograd, "Hekaba" Akademije umjetnosti Banjaluka i "Razlozi za život" Fakulteta dramskih umetnosti Beograd.

Ovo je treća godina da se održava PAF, koji polako postaje tradicionalna manifestacija banjalučke akademije, a od ove godine biće održan u prostoru Studentskog kulturnog centra Univerziteta u Banjaluci. Pored takmičarskog programa festival obuhvata brojne popratne sadržaje, među kojima su okrugli stolovi, predavanja i predstavljanja radova studenata.

Više o značaju ovog festivala i njegovoj budućnosti u intervjuu za "Nezavisne novine" govorila je dekan Akademije umjetnosti UNI BL Dragana Purković Macan.

NN: Danas počinje treći Pozorišni akademski festival (PAF) Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci, kakvu konkurenciju možemo da očekujemo u takmičarskom programu?

PURKOVIĆ MACAN: Ove godine u takmičarskoj selekciji imamo sedam predstava, ugostićemo studente sa akademija iz regiona. Odgledala sam sve prijavljene predstave i mogu sa sigurnošću da tvrdim da ćemo imati priliku da gledamo predstave na visokom umjetničkom i estetskom nivou.

NN: Ove godine je u okviru pratećeg programa festivala realizovana saradnja sa Ruskim institutom pozorišne umjetnosti - GITIS, o čemu je tačno riječ?

PURKOVIĆ MACAN: Kao i prethodne dvije godine i ove godine u sklopu PAF-a se održavaju masterklasovi koji studentima pružaju priliku da se dodatno edukuju u oblasti dramske umjetnosti. Posebno smo počastvovani što su eminentni profesori iz Moskve prihvatili naš poziv da svoja znanja i iskustva prenesu našim studentima. U goste nam dolaze prof. Eketarina Granitova i prof. Robert Elkibajev. Saradnju sa Ruskim institutom pozorišne umjetnosti GITIS traje već dugi niz godina i naši studenti i profesori su bili njihovi gosti. Za tu izuzetno značajnu saradnju je najzaslužnija naša profesorica Elena Trepetova Kostić.

NN: Stručni žiri festivala čine Slađana Zrnić, Ana Anđelić i Nikola Bundalo. Koliko je podrška profesionalaca iz srodnih oblasti značajna za razvoj festivala?

PURKOVIĆ MACAN: Bez podrške profesionalaca ovaj festival ne bi ni nastao. Ideja o ovakvom festivalu je bila prisutna dugo, ali je trebalo dosta truda, vremena, ali hrabrosti da se pokrene jer zahtjeva ogromnu organizaciju. Kada smo se odvažili na ovaj korak budući da tada nismo imali svoju pozorišnu scenu i ostale resurse obratili smo se Narodnom pozorištu Republike Srpske, Dječijem pozorištu Republike Srpske i Gradskom pozorištu "Jazavac" sa molbom da nam ustupe svoje prostore i podršku. Oni su to prihvatili na čemu smo im beskrajno zahvalni. Ove godine smo napokon dočekali da se festival održava u novom prostoru Studentskog kulturnog centra Univerziteta u Banjaluci koji je opremljen najsavremenijom scenskom opremom. Već od prvog PAF-a kao članove žirija angažujemo istaknute dramske umjetnike iz Republike Srpske i Srbije. Sa nama će i ove godine kao gost festivala biti uvažena profesorica, dramski pisac i reditelj Vida Ognjenović, njeno prisustvo je za nas veoma značajno jer je ona uživa veliki ugled i autoritet u pozorišnom svijetu.

NN: PAF je najavljivan kao prilika za razmjenu znanja, iskustava i vještina, koliko se tokom dvije protekle godine ova uloga ispunila?

PURKOVIĆ MACAN: Uloga je ispunjena višestruko. Korist od ovakvih festivala imaju studenti i oni se zbog njih i održavaju. Poznanstva i iskustva koje oni steknu tokom trajanja festivala ostaju za cijeli život. PAF je mlad festival i sigurna sam da će se on godinama nadograđivati i usavršavati u svakom segmentu.

NN: Pored upoznavanja sa kolegama PAF je i prilika studentima da se predstave publici. Prošle godine smo gledali monodramu "Marso" Nikole Milakovića, postoje li naznake da se ovakva praksa vrati na festival?

PURKOVIĆ MACAN: PAF će ove godine, kao što sam rekla, ugostiti sedam predstava, u pratećem programu imamo čitanje studentskih drama i slušanje radio drama kao i poetsko-scenski prikaz, sve je to predstavljanje studenata. U izložbenom prostoru SKC-a će biti postavljena izložba pozorišnih plakata koje su radili naši studenti Grafičkog dizajna.

NN: Koliko je za Akademiju umjetnosti i Univerzitet u Banjaluci značajan jedan ovakav festival i koliko je izazovna njegova organizacija?

PURKOVIĆ MACAN: Akademija umjetnosti i Univerzitet u Banjaluci su opredjeljeni za svaki pozitivan iskorak i sve što je na dobrobit studenata. Mnogo saradnji, događaja i manifestacija koje nas predstavljaju javnosti u Republici Srpskoj, a i svijetu imamo. Na Akademiji nastaju izuzetna umjetnička djela koje bi bila šteta ne prikazati. Veliku nam radost predstavlja novi prostor koji sam ranije spomenula, a to je Studentski kulturni centar. Organizacija festivala je veoma zahtjevna i finansije su najveći problem, svim gostima obezbjeđujemo smještaj i hranu što nam je ogroman izdatak i taj novac moramo obezbijediti iz grantova i od sponzora, plus sve ostalo što prati ovakvu organizaciju. Akademija ovaj festival radi u saradnji sa Udruženjem građana "Centar za vizuelnu umjetnost" jer oni imaju mogućnost da apliciraju za sredstva ministarstvima, jer to Akademiji nije dozvoljeno jer konkurs za finansiranje kulturnih manifestacija to ne dozvoljava.

NN: Iako je festival prvenstveno namijenjen studentima vidljivo je interesovanje profesionalaca iz srodnih oblasti. Šta je potrebno festivalu da privuče širu publiku i da li mu je uopšte takvo širenje potrebno?

PURKOVIĆ MACAN: Mi smo prošle godine bili pozitivno iznenađeni velikim interesovanjem publike svih generacija koji su posjećivali festival. Želja nam je da se u budućnosti takav trend nastavi jer umjetnost bez publike ne postoji.

