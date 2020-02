Dramski teatar nije dovoljan da se prikaže Edit Pjaf

BANJALUKA - Premijera predstave "Edit Pjaf", koja na scenu donosi lik i djelo francuske muzičke ikone i kojoj u podnaslovu piše "Komad za jednog glumca sa elementima muzičkog, lutkarskog i glumačkog teatra", biće izvedena večeras sa početkom u 19 časova na Velikoj sceni Dječijeg pozorišta Republike Srpske (DP RS).

Veliku Edit Pjaf igra glumica Đurđa Vukašinović, a riječ je o njenom autorskom projektu i komadu kojim će braniti master rad na Akedemiji umjetnosti u Banjaluci.

"Postoje mnoge verzije predstava o Edit Pjaf, monodrame, muzički komadi i slično, ali ja sam odlučila da napravim nešto sasvim drugačije što do sada nisam vidjela. Mene je vrlo zaintrigirala sudbina Edit Pjaf, naravno tu jeste muzika, ali i velika emotivna građa i težina koju je ona nosila. Težina njene sudbine zapravo je i doprinijela kvalitetu njene muzike, na koju sumnjam da je iko imun", kazala je Đurđa Vukašinović najavljujući ovaj komad. Ona ističe da dramski teatar nije dovoljan da se prikažu lik i djelo Edit Pjaf.

"Ja jesam dramska umjetnica, ali taj dramski teatar mi se učinio suviše štur i banalan da bih ispričala priču o sudbini Edit Pjaf, odnosno da bi publika u potpunosti mogla da doživi njenu sudbinu, tako da sam pribjegla policentričnosti u glumačkom smislu, što i jeste teza koju branim master radom. To je glumac koji komunicira i snalazi se u raznim oblicima teatra", rekla je Vukašinovićeva.

Ljiljana Labović Marinković, direktorica Dječijeg pozorišta Republike Srpske, svjedoči o tome koliko je rada i truda uloženo u ovaj komad.

"Ova predstava je plod fantastičnog iskustva, smjerne odluke i hrabrosti naše članice ansambla Đurđe Vukašinović. Želim da potvrdim činjenicu koliko je važno da u kolektivima kao što je Dječije pozorište postoje umjetnici koji pored repertoara i onoga što rade u svojoj matičnoj kući čine i korak više. Taj korak više našeg člana ansambla je ujedno i korak više za našu kuću", kazala je Labović Marinkovićeva. U radu na predstavi Đurđi Vukašinović svesrdno su pomogli i scenografi, kostimografi, koreografi i ostali zaposleni u DP RS, dok je majstor svjetla ove kuće Srđan Marinković snimio i film prilikom rada na komadu. Film je u fazi postprodukcije i ujedno to će biti i završni Marinkovićev rad na studijama montaže na Akademiji umjetnosti u Banjaluci.

"Radeći na ovoj predstavi zajednički smo došli do ideje da bismo mogli i snimiti film. Film nosi radni naslov 'La Pjaf' i to je biografsko-poetska drama sa elementima mjuzikla. U suštini to će biti poetični film koji govori o ljubavi", istakao je Marinković.