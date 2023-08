Drugi "Ljubuški teatar fest" donosi četiri predstave i radionicu za mlade

LJUBUŠKI - Grad Ljubuški od 31. augusta do 4. septembra biće domaćin drugog po redu "Ljubuški teatar festa" koji će ove godine ugostit četiri predstave - "Šund Naš Svagdašnji", "The Best Of", "Sarajevski Kabare“ i "Kako misliš mene nema?!", a koje će biti izvedene u Kulturnom centru Ljubuški.

Uz teatarski program, "Ljubuški teatar festa" ponovno poziva mlade da se prijave na dramsku radionicu koja će trajati od 2. do 4. septembra, a prijave se trebaju dostaviti na e-mail: [email protected] (dobna granica je od 12 - 20 godina; prijava treba sadržati ime i prezime, dob, te kontakt telefon).

Također, u suradnji sa Smokva Wine Clubom, nakon svake predstave publiku očekuje muzički program.

"Zašto Ljubuški? Budući da su moji roditelji ovdje rođeni, a ja sam svoje djetinjstvo volio provoditi uz rijeku i najljepšu prirodu (sada još više), osjećao sam potrebnu da svojim stečenim znanjem i željom na neki način uzvratim gradu. Tijekom studiranja glume u Sarajevu, pojavila se privlačnost prema produkciji. Znao sam da Ljubuški nije zlatna teatarska sredina, a može biti jer posjeduje jedan od najljepših Kulturnih centara u državi i mlade koji su željni predstava - treba to iskoristiti, rekao sam sebi. Kada već imam ideju i mogućnost, prijavit ću se na natječaj za dodjelu sredstava. Nije bilo lako, ali uz upornost i dobre ljude koji su se našli na mom putu ka cilju, uspio sam realizirati prvi festival, a evo sada i drugi. Doduše, nešto ranije, budući da sredinom 9. mjeseca krećem snimati film", izjavio je Domagoj Nižić, osnivač "Ljubuški teatar festa".