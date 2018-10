"Dvoje" nasmijalo, ali i rasplakalo banjalučku publiku

BANJALUKA - Naizgled tipičan bračni par, koji dane provodi u kafiću, koji im je i izvor zarade, ali i društvenog života, pred publiku donosi djeliće svojih života, uspjeha i neuspjeha, suza i smijeha, a sve objedinjeno u komadu "Dvoje" po tekstu Džima Kartrajta i u režiji Matka Raguža, a u izvođenju Teatra "EXIT" iz Zagreba. Ovaj komad odigran je druge takmičarske noći Međunarodnog festivala glumca "Zaplet 10".

Baš kao i likovi u komadu, i publika se u Gradskom pozorištu "Jazavac" u Banjaluci u ponedjeljak naveče i smijala i plakala. Nimalo lak glumački zadatak imali su Bojana Gregorić-Vejzović i Dražen Čuček, koji su utjelovili po sedam likova, prikazujući narušene odnose bračnog para, lik ljubavnice, promiskuitetnog dasu i njegovu djevojku koja ne prihvata istinu, tiranina i podložnu djevojku, ali i život u poznim godinama, kada ne preostane ništa do iščekivanja sudnjeg dana. Na glumcima je bilo da svaki lik izgrade, predstave njihovu priču, ali i da im u sve to publika i povjeruje, što im je u većini slučajeva i pošlo za rukom.

Bez obzira na to da li nastupaju kao par ili samostalno, junaci se uvijek bave muško-ženskim odnosom, i to onim ljubavnim, preispitujući tu vječno problematičnu temu. Iako je u nekim početnim scenama nedostajalo dinamike, zbog samog teksta, jer se još i ne naslućuje suština cijele priče, nakon dramskog obrta, emocije para koji je izgubio dijete isplivavaju na površinu i dodiruju i emocije publike, koja u sali "Jazavca" nije krila suze. Posebno su nagrađene bile interakcije s publikom, a ostaće upamćen komentar jedne gledateljke koja svojoj pratnji, dok joj se Čuček obraća, govori: "Snimaj ovo".

Iako rade u kafiću, likovi improvizuju i rekvizite, poput čaša, pića, pepeljara, ali i ostale goste. Gregorić-Vejzovićeva je pojasnila da je i njima bilo čudno da se prave da nose čaše kojih nema, ili da piju pivo kojeg takođe nema.

"Međutim, to je bila, pokazaće se kasnije, dobra zamisao reditelja, jer kada smo na jednoj probi donijeli sve to, shvatili smo da bi predstava morala da traje mnogo duže, dok bismo sve to iznijeli. S njim smo prošli kroz osobnost apsolutno svih likova. Pa ja, recimo, kada igram baku, polazili smo od toga šta nju boli, a gdje pronalazi radost života", istakla je Gregorić-Vejzovićeva opisujući sam proces rada na komadu.

"Dvoje" je još jedna priča o ljubavi, koja daje jasne poruke - poštovanje i predanost, a ne šamare i poniženja.