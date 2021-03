Edi Marfi se vraća stend-ap komediji

Edi Marfi Marfi, glumac i komičar, koji je postao poznat po stend-ap komediji, iako se u posljednje vrijeme posvetio filmu, odlučio je da se vrati na stend-ap scenu.

U intervjuu s Kevinom Hartom za podkast "SiriusXM", Marfi je rekao da planira da se vrati komediji u bliskoj budućnosti.

Marfi je bio u pregovorima s Netflixom, a za povratak komediji je ranije tražio gotovo 70 miliona dolara.

Nakon toga snimao je "Dolemite is My Name", a filmska karijera mu je živnula. Netflix je 2019. godine distribuirao ovaj film, a glumac je imao uspješan nastup u šou programu "SNL".

"Plan mi je bio da napravima 'Dolemite','Saturday Night Live','Coming 2 America', a zatim se vratiti stend-apu. Onda je pandemija zatvorila sve", rekao je Marfi.

On je objasnio da je planirao da se vrati prošle godine, ali nažalost sve je pauzirano zbog pandemije.

"Kad pandemija završi tada je plan da to učinim", rekao je.

Prije holivudskog uspjeha i nastupa u "Saturday Night Live", Marfi je bio poznat i još uvijek se smatra jednim od najuticajnijih stend-ap komičara.

Marfi je uspjeh u stend-ap komediji ostvario početkom 80-ih. S "Eddie Murphy: Comedian" osvojio je Gremi za album godine u komediji. Nakon toga, njegov film "Sirovo" iz 1987. godine postigao je nacionalni uspjeh i ostaje najbolji film stend-ap komedije svih vremena.

Marfi još nije objavio službeni datum povratka stend-ap komediji.