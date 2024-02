"Emina i Deda Show" u Bosanskom kulturnom centru Sarajevo

SARAJEVO - "Emina i Deda Show" u izvođenju Emine Bajtarević biće održan 2. marta u Bosanskom kulturnom centru (BKC) Kantona Sarajevo, sa početkom u 20 časova.

Kako saopštavaju iz BKC, Bajtarevićeva je svojim nesvakidašnjim talentom trbuhozborstva (pjevanje bez pomicanja usta) oduševila regiju, a ovaj nastup biće održan u okviru mini-turneje po BiH.

"Emina Bajtarević je osvojila simpatije publike nastupom na prošlogodišnjem 'Supertalentu', na kojem je osvojila drugo mjesto. Izvođenjem pjesme Franka Sinatre 'My Way', a zatim u finalnoj noći i izvedbom poznate pjesme 'The Phantom Of The Opera' oduševila i ostavila bez riječi žiri, voditelje i publiku u studiju, ali i brojne gledaoce pokraj televizijskih ekrana“, navode iz BKC-a.

Dodaju da vokalne sposobnosti i talenat trbuhozborstva Eminu i njenog lutka Dedu (Zlatka) čine nesvakidašnjim i posebnim na sceni.

"Osim trbuhozborstva i muzike, Emina se bavi slikanjem, digitalnom umjetnošću, te radi i studira u Norveškoj. Ima pregršt hobija i zanimanja za različite stvari, između ostalog piše roman, pjesme, glumi i pjeva, svira nekoliko instrumenata kao što su: gitara, bubnjevi, bas i klavijatura, a radi i na aranžmanima i produkciji autorskih pjesama“, govore iz BKC-a.

Nakon završetka "Emina i Deda Showa" biće upriličeno i kratko druženje u okviru programa 'meet&greet', kada će publika moći da se slika i razgovara sa Eminom.

Emina Bajtarević je rođena u Sarajevu, živi u Kaknju, a jedan dio svog života, tokom studiranja, je provela u Zenici. Studije je završila na Univerzitetu u Zenici kao studentica generacije. Magistrirala je socijalnu antropologiju u Norveškoj i asistentica je na fakultetu u Zenici na katedri za Kulturalne studije. Trenutno živi na relaciji Kakanj – Oslo.

"Uporedo gradi i muzičku karijeru pod umjetničkim imenom 'Vimoksha', a trenutno sprema album koji će nositi naziv 'Vilenjak' i na kojem će biti deset kompozicija. U repertoaru osim obrada poznatih hitova domaćih i stranih izvođača, kojima daje svoj pečat, izvodi i vlastite autorske pjesme: 'Nazovi nekog osim dilera', 'Odsjaji', 'Pustite mi mir', 'Ništa', 'Being Me' i 'Discommunication', koje je objavila na svom YouTube kanalu", dodaju organizatori.

