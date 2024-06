"Figarov pir" premijerno u Narodnom pozorištu Sarajevo

​SARAJEVO - Premijera komične opere u četiri čina "Figarov pir" kompozitora Volfganga Amadeusa Mocarta, u režiji Ivana Lea Leme, uz pratnju Sarajevske filharmonije biće izvedena 28. juna sa početkom u 19.30.

Kako su saopštili iz Narodnog pozorišta Sarajevo, nakon 1950, 1974, 1984, te 2003. godine opera "Figarov pir" doživljava petu premijeru u ovoj pozorišnoj kući, a ovog puta će dirigovati maestra Ana Zorana Brajović.

"Svi znamo Figara. Nama je taj lik, taj frik, ta faca, taj frajer i maher, taj Figaro, poznatiji, plastičniji, intimniji, štoviše, zapamtimo ga jer pronalazimo i prepoznajemo u sebi, možda samo u naznaci ili potencijalu, taj njegov splet osobina i način djelovanja, tu njegovu inteligenciju, njegovo nepristajanje na potlačenost, poniženost, kao i Hamlet, kao i Romeo, kao i Bond, Don Žuan ili Supermen", naveo je o komadu Ivan Leo Lemo, reditelj.

U predstavi učestvuju solisti i hor Opere Narodnog pozorišta Sarajevo, Balet Narodnog pozorišta Sarajevo i Sarajevska filharmonija.

"Mocart je komponirao za mase i milenije. Bio je inkluzivan. Bio je subverzivan, fanatičan i fantastičan. Možemo ga gledati kao kormilara 'mainstream' trendova svog doba, ali i kao najžešćeg pripadnika neke subkulture koja prokazuje, riskira, probija, predvodi. Bio je pank. Njegov odnos sa austrijskim carem Josipom II, imao je u svojoj kompleksnosti isti onaj gas i istu onu kočnicu koju ima 'God save the Queen' od Sex Pistolsa", dodao je Ivan Leo Lemo.

Uloge će ostvariti Ivan Šarić kao Figaro, Hana Salihović kao Susanna, lik grofice Rosine Almavive tumačiće Melisa Hajrulahović Tomić, a grofa Almavivu Erol Ramadanović. Ostatak glumačke ekipe čine Amir Saračević, Denis Isaković, Amila Ravkić/Adelisa Saračević, Dajana Šegvić/Lejla Huseinćehajić/Hanadi Karić, Ileš Bečei, Siniša Markanović, te Idna Muminović/Laura Kozlinger.

"U ovoj operi gledamo to dvoje slugu, to dvoje uslužnih djelatnika, to dvoje proletera, to dvoje koji su poput nas u ovim našim državama, drumovima, društvenim uređenjima i nepravednim naređenjima, gledamo ih kako se snalaze, kako nadmudruju dokone, požudne, pohlepne i pokondirene", naveo je Ivan Leo Lemo.

Koreograf predstave je Belma Čečo Bakrač, scenograf Vesna Režić, kostimograf Amna Kunovac-Zekić, asistenti dirigenta Bakir Samardžić i Alek Isaković, a dizajner svjetla Moamer Šaković. Prvo reprizno izvođenje je 29. juna sa početkom u 19.30. T. JANKOVIĆ

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.