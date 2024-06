"Gagarin - najšašaviji pas u svemiru" u Trebinju

TREBINJE - Lutkarska predstava "Gagarin - najšašaviji pas u svemiru" Dječijeg pozorišta Republike Srpske (DP RS) u režiji Jovana Carina biće izvedena 11. juna u pozorištu Kulturnog centra Trebinje u dva termina, sa početkom u 11 i 13 časova.

Kako su saopštili iz KC Trebinje, predstava je rađena po tekstu Berislava Blagojevića, savremenog banjalučkog književnika.

"Ovaj blagorodni tekst veoma lako je prilagođen za pozorište zahvaljujući jeziku slika. A sve te slike prikazuju univerzalne prelomne tačke prepoznatljive iz života. Glavni junak ove istorije je jedan pas po imenu Gagarin. On doživljava sve one, zapravo ljudima, primerene situacije, od napuštenosti do ljubavi", zapisao je o komadu Jovan Caran, režiser.

Dodao je da je druga prednost ovog teksta to što popunjava prazninu između predstava za mlađi uzrast i onih za tinejdžere.

"Zato je ova predstava zamišljena da zadrži publiku koja već ima svoju volju i kriterijume. Takvi gledaoci mogu da razumeju mnogo više ali i očekuju od predstave mnogo više. Drugim rečima, takva starija publika od devet i više godina želi ozbiljniji pristup. Predstavu prilagođenu svom uzrastu", rekao je Caran.

Naveo je da to nikako ne znači da ova predstava nije namijenjena najmlađoj publici ili čak odraslima, te da je priča dovoljno univerzalna i zato će u njoj podjednako uživati i oni najmlađi ali i najstariji gledaoci.

"Uz takav pristup publika će lako da se poistoveti sa psom Gagarinom i zajedno sa njim doživi sve te tako ljudske situacije, jer i psi su 'ljudi' a posebno ovaj zbunjeni i šarmantni šeret", zaključio je Jovan Caran.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.