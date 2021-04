"Game of Thrones" na "daskama koje život znače" 2022. godine

Džordž R. R. Martin radi na produkciji predstave koja će se biti oko priče o Velikom turniru u Harenholu, koja se događa 16 godina prije početka Igre prestola. Prvo prikazivanje će biti početkom 2022. godine

Džordž R. R. Martin razvija scensku verziju “Game of Thrones” za Brodvej, Vest End i Australiju. Autor bestselera vratiće dobro poznate likove iz njegovog fantastičnog svijeta ovog puta na pozorišne daske.

Priča će biti oko Velikog turnira u Harenholu, takmičenja koje se dogodilo 16 godina prije događaja iz prve knjige i HBO-ove serije.

"Predstava će prvi put odvesti publiku dublje iza kulisa čuvenog događaja koji je prethodno bio obavijen velom tajne. Uz mnoge najčuvenije i najpoznatije likove iz serije, produkcija će se bazirati na priči usredsređenoj na ljubav, osvetu, ludilo i opasnosti bavljenja proročanstvima, u procesu otkrivanja tajni i laži koje su samo nagoviještene do sada", navodi se u službenom opisu predstave.

Martin sarađuje s producentima Simonom Penterom i Timom Lovsonom, koji su stajali iza uspješne turneje u čarobnoj produkciji The Illusionists, dramaturgom Dankanom Mekmilanom, koji je napisao drame Pluća i ljudi, mjesta i stvari, i rediteljem Dominikom Kukom, koji je postavio i predstavu Jerusalim i Enron, piše britanski Gardijan.

"Sjeme rata često se sadi u doba mira", rekao je Martin u izjavi.

"Malo je ljudi u Vesterosu znalo kako će doći do pokolja kad se plemići i obični ljudi okupe u Harenholu kako bi gledali najbolje vitezove carstva kako se takmiče u velikom turniru, tokom Godine lažnog proljeća. To je turnir koji se često spominjao tokom HBO-ove ‘Games of Thrones’, kao i u mojim knjigama Pjesma leda i vatre. I sad napokon, možemo ispričati cijelu priču na pozornici", navodi Martin.

Još neimenovana predstava će se prvi put odigrati u Velikoj Britaniji, SAD i Australiji 2022. godine.

"To bi trebalo da bude spektakularno", rekao je Martin.

Vijest slijedi nakon najave da je Martin potpisao petogodišnji osmocifreni ugovor s HBO-om. Prvi projekt nakon završetka Igre prestola, koja je svoju nagrađivanu seriju završila 2019. godine, biće serija pod nazivom Kuća zmaja, koja se odigrava prije događanja u Igri prestola, a u kojoj glume Olivija Kuk i Met Smit. Prikazivanje serije se planira za 2022. godinu.

