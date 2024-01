"Gidionov čvor" na sceni Pozorišta mladih Sarajevo: Priča o vršnjačkom nasilju

SARAJEVO - Predstava "Gidionov čvor" po tekstu Džone Adams, a u režiji Selme Alispahić, na sceni biće izvedena sutra od 20 časova.

Kako je saopšteno iz ove teatarske kuće, predstava se bavi gorućim pitanjima i problemima koji se tiču školskog sistema, slobode izražavanja, vršnjačkog nasilja, kreativne slobode, uticaja nastavnika, uloge roditelja, odgovornosti i jednih i drugih.

"U predstavi 'Gidionov čvor', Gidionova majka Koprin i njegova profesorica Heder suočavaju se sa svim kompleksnim pitanjima i problemima odrastanja mladih danas. Njihov susret iniciran je Gidionovim činom nakon kojeg povratka nema i stvari nikada više ne mogu biti iste. Baš kao i u stvarnosti u kojoj živimo, traženje odgovora počinje tek nakon što se problemi nagomilaju do tačke kada je na jednostavna pitanja nemoguće ponuditi jednostavne odgovore", navedeno je u saopštenju.

Kako se dalje navodi, učionica u kojoj se sastaju majka i profesorica postaje pozornica za suočavanje sa ličnim i sistemskim odgovornostima u procesu odgoja, obrazovanja i sazrijevanja mladih.

"Šta znamo i šta mislimo da znamo o našoj djeci? Imamo li vremena da ih pažljivo pogledamo i saslušamo to što nam imaju za reći? Koliko se nastavnici uopšte mogu baviti svakim djetetom pojedinačno? Da li traženje odgovora dodatno zapetljava čvor ili ipak vodi ka njegovom raspetljavanju, ostavljeno je gledaocu da odluči. Ono što je sigurno, taj čvor se ne može presjeći nego kao društvo moramo uraditi sve da do njegovog zapetljavanja ne dođe. I za to smo odgovorni svi", pojašnjeno je dalje.

U predstavi igraju Selma Alispahić i Džana Džanić, muziku potpisuje Zoran Predin, dramaturg predstave je Adnan Lugonić, a za kostimografiju i scenografiju zadužena je Edna Slipčević.

Ovaj komad je koprodukcijski projekat Scene MESS, Pozorišta mladih Sarajevo i Udruženja za promociju kulture "Intermezzo".

