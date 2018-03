Glumac Željko Stjepanović odgovorio na optužbe za nepotizam: Zaposlio sam rođaka i ponovo bih

BANJALUKA - Ovdje rođačke i stranačke veze rješavaju sve, rekao je glumac Željko Stjepanović u intervjuu za "Nezavisne novine", povodom praizvedbe predstave "Naši dani", čime je izazvao brojne reakcije čitalaca, među kojima je bilo i negativnih, upućenih na njegovu adresu.

Naime, Goran Dakić, književnik i novinar, podsjetio je na svoj tekst pisan prije četiri godine koji se odnosio upravo na nepotizam u Narodnom pozorištu Republike Srpske (NP RS), gdje je Željku Stjepanoviću tada isticao mandat umjetničkog direktora ove kuće.

"U NP RS rade tri rođaka nekadašnjeg direktora i dojučerašnjeg umjetničkog direktora ove kuće Željka Stjepanovića - dekorateri Branko Stjepanović i Zlatko Popović su u stalnom radnom odnosu, a hostesa Marinela Stjepanović u honorarnom. Da stvar bude gora, prošlogodišnju predstavu 'Sa planine i ispod planine' režirala je sestra Stjepanovićeve žene Stela Korljan. Dekorateri Stjepanović i Popović su, kako nezvanično saznajemo, Stjepanovićevi rođaci po očevoj liniji, a Marinela je kći Branka Stjepanovića", pisao je Dakić 2014. godine. Tada Stjepanović nije ni potvrdio ni demantovao ove tvrdnje, a šta o "rođačkim vezama" misli danas, komentarisao je za "Nezavisne".

"Potpuno je netačno da sam kao umjetnički direktor zaposlio tri rođaka. To je već jednom taj Dakić izjavljivao, ja nisam htio da negiram, ali sada ću morati da skinem tu ljagu i neistinu. Istina je samo to da sam ja kao direktor 1998. godine zaposlio 30 ljudi. Kada je pozorište bilo na egzistenciji opstanka, jer nije imalo dovoljno kadra, bukvalno smo se krpili. Bilo je desetak glumaca, tehnike uopšte nije bilo. Između ostalih, pored tih 30 ljudi, ja sam zaposlio jednog svog daljeg rođaka", kaže Stjepanović, govoreći da je za tako nešto postojao samo jedan razlog, to što je pomenuti rođak dolazio iz porodice poginulog borca.

S druge strane, kaže Stjepanović, sporni rođak od 1998. godine do danas radi na mjestu dekoratera.

"Za ovoga drugoga sam molio drugog direktora da ga primi, jer je takođe dolazio iz porodice poginulog borca. Znači, ta dva čovjeka niko nije htio da pogleda, jednoga sam zaposlio, za drugoga sam molio, a ako me pitate da li bih to ponovo uradio - uradio bih", priznao je Stjepanović, tvrdeći da nema zbog čega da ga grize savjest. Što se tiče hostesa, ističe on, one se mijenjaju iz predstave u predstavu i zbog male plate pozorište uvijek kuburi sa radnom snagom ove vrste.

Nenad Novaković, direktor NP RS, eventualni nepotizam prije njegovog mandata u kući koju vodi nije mogao da prokomentariše, ali je kazao kako stvari stoje danas.

"Ne volim da pričam o prethodnim direktorima. Oni su radili kako su mogli i morali. Ja mogu reći samo ovako, da nijedan rođak, nijedan kum, nijedan prijatelj nije zaposlen u NP RS od kada sam ja direktor. Ostalo zaista ne mogu komentarisati, zato što bih ulazio u priče koje ne znam", jasan je Novaković.

