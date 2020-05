Glumačke zvijezde čitaju prvu knjigu o Hariju Poteru

Pandemija nas je ograničila, iznenadila svakako, socijalno distancirala, ali moramo priznati da svjetske i domaće zvijezde čine sve od sebe kako bi nas animirali i držali zainteresovanim za kulturnu i njihovo stvaralaštvo.

Pa za sve one koji su fanovi Harija Potera imamo sjajnu vijest, naime Danijel Radklif koji je slavno prikazao očaranog čarobnjaka u svih osam filmova, jedan je od nekoliko poznatih ličnosti koje čitaju "Hari Poter i kamen mudrosti" kako bi nas zabavili dok smo bili kod kuće zbog pandemije korona virusa.

On je objavio snimak na kojem čita prvo poglavlje romana "Kamen mudrosti" koji je objavljen 1997. godine.

Preostalih 16 poglavlja pročitaće i druge zvezde iz čarobnjačkog svijeta, uključujući Klaudiju Kim i Edija Redmejna i Nomu Dumezveni koja je glumila Hermonu u predstavi ‘’Hari Poter i ukleto dijete”.

"Ovo je roditeljima, nastavnicima i starateljima koji rade sve kako bi djeca bila animirana i zainteresovana, a dok smo kod zaključani možda pomogne i malo magije", rekli su izdavači popularne knjige.

Surprise! We've got a treat for you…From today, amazing friends of the Wizarding World are going to take turns reading Harry Potter book one. And to start us off with Chapter 1, we think you’ll agree we have the perfect narrator...⚡️ #HarryPotterAtHome https://t.co/w9K77akbou pic.twitter.com/Q03PmjeD5d