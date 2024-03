Glumica Nina Grahovac za "Nezavisne": Svet žena je fuzija najrazličitijih emocija

Predstava "Sve o ženama", po dramskom tekstu Mire Gavrana, a u režiji Mirjane Karanović, biće izvedena sutra od 20 časova Pozorišnoj sali "Obilićevo" (sala Gradskog pozorišta "Jazavac").

Riječ je o jednom od najpoznatijih Gavranovih komada koji je premijere imao u brojnim svjetskim gradovima, a u adaptaciji Karanovićeve glumačku postavu čine Nina Grahovac, Jovana Petronijević i Mariana Aranđelović.

Komad otvara temu života savremenih žena, krećući se od najranijih do najpoznijih doba, a iako se vodi kao "komičan", otvara ozbiljna pitanja sa kojima se žene susreću.

Nina Grahovac jedna je od rijetkih glumica sa dvije diplome - pored srpskog jezika i književnosti diplomirala je i glumu u klasi Mirjane Karanović, a osim glumom, bavila se i pedagoškim radom na Akademiji umetnosti u Beogradu od 2010. do 2016. godine, na predmetu scenskog govora.

Prvu profesionalnu predstavu "Kontuzov" odigrala je u Zvezdara teatru, a publika je pamti i po ulogama u serijama "Vojna akademija", "Junaci našeg doba", "Crveni mesec"…

Više o gostovanju u Banjaluci i predstavi "Sve o ženama" Grahovčeva je govorila u intervjuu za "Nezavisne".

NN: U grad na Vrbasu dolazite sa predstavom "Sve o ženama". Možete li nam detaljnije reći kakvu priču donosite pred Banjalučane?

GRAHOVAC: Da, u Banjaluci igramo sad u četvrtak i jako se radujem svakom gostovanju u mom rodnom gradu. Pred Banjalučane ne donosimo jednu, već pet različitih priča. U jednoj su glavne junakinje majka i dve kćerke, u drugoj koleginice na poslu, u trećoj bakice u gerijatrijskom centru... Miro Gavran kroz pet različitih priča o ženama donosi različite odnose i situacije u kojima se žene mogu naći. Neke su lake i komične, a u nekima ima i ozbiljnijih dramskih situacija.

NN: U predstavi svaka od glumica igra po pet uloga, a tekst je pisan kao više is-prepletenih priča, koji dio Vam je najzahtjevniji, kako uspijevate da koordinišete sve likove i priče?

GRAHOVAC: Kada smo odlučile da radimo ovaj komad, bilo nam je veoma izazovno kao glumicama da igramo pet različitih uloga u jednoj predstavi, a onda smo vrlo brzo u procesu rada shvatile smo da to nije nimalo lako (smijeh). Smatram da je možda najteže to što nemate vremena da "uskočite" iz uloge u ulogu, nego se sve dešava brzo i pred publikom jer smo sve vreme na sceni. Za to je potrebna velika koncentracija i fokus.

NN: Predstava prati ženske likove raznih generacija i njihove probleme, kakve pouke možemo da izvučemo?

GRAHOVAC: Ne bih htela da unapred publici sugerišem šta i kako zaključiti gledajući našu predstavu, sasvim sam sigurna da će svako izvući svoju pouku i da će se uz to dobro zabaviti gledajući našu predstavu. Svet žena je, bar onako kako ga prikazuje Miro Gavran, fuzija najrazličitijih emocija, zbog čega ćete gledajući predstavu u jednom trenutku da se smejete, a u drugom možda da zaplačete. Žene najbolje znaju o čemu pričam (smijeh).

NN: Koliko je bitno predstavljati ovakve priče, govoriti o konkretnim slučajevima i pokazati da žene nisu same u izazovima koje život nosi?

GRAHOVAC: Naša predstava je komičnog karaktera, a u nekim ozbiljnim životnim si-tuacijama plašim se da su neke žene ponekad i same. Svakako, treba im poručiti da nije sramota da potraže pomoć, bilo prijateljsku, bilo stručnu.

NN: Tekst Mire Gavrana, koji je imao preko 50 premijera, ovaj put gledamo u režiji Mirjane Karanović. Po čemu je ova adaptacija specifična?

GRAHOVAC: Mira Karanović je sjajna i kao glumica i kao reditelj, veoma je zahtevna i ne bi dopustila da bilo šta na sceni prođe olako, da nije opravdano. Mira je ovaj komad radila tako što je od nas tražila da budemo istinite i tačne bez persiflaže i forsiranja komike.

NN: Mirjana Karanović je Vaš profesor sa fakulteta, a šira javnost je poznaje po mnogim ulogama koje je tokom godina igrala. Kako je sarađivati s njom, kakva iskustva nosite?

GRAHOVAC: Sa Mirom sarađujemo jer joj verujemo i znamo da ćemo na kraju dobiti dobar finalni proizvod, odnosno kvalitetnu predstavu. Ono što volim u radu sa njom što uvek imam osećaj da sam naučila nešto novo i da sam unapredila svoj glumački izraz. Sa druge strane, ako bih vam rekla da je lako, lagala bih vas (smijeh).

NN: Sa Vama na sceni gledamo Jovanu Petronijević i Marianu Aranđelović, kako je tekla saradnja sa koleginicama? Kakvu budućnost predviđate ovom komadu u poređenju sa predstavom "Žensko srce u šinjelu"?

GRAHOVAC: Saradnja sa Jovanom i Marianom je sjajna, zato smo se i birale. Nadam se da ćemo doživeti jednako velik uspeh sa ovom predstavom kao i sa "Šinjelom".

NN: Poznajemo Vas i kao glumicu sa malih ekrana, koji način rada Vam je bliži/draži, serija ili pozorište?

GRAHOVAC: Podjednako volim i jedno i drugo.

NN: Kakvi su Vam planovi za budućnost, da li biste voljeli da najavite nešto?

GRAHOVAC: Čeka me snimanje dve serije, ali još uvek ne mogu da pričam o tome. Kada stvari budu zvanične, vi ćete prvi znati.

