Gojer priprema "Kuću bez vrata" u čast Ibrišimovića

Povodom desete godišnjice smrti Nedžada Ibrišimovića, Bosanski kulturni centar Tuzla u saradnji sa koproducentima BKC Živinice, Centrom za kulturu i informisanje Banovići i UG Stara Škola, priprema predstavu "Kuća bez vrata" čija je premijera planirana u drugoj polovini septembra 2021. Režiser i dramaturg predstave je Gradimir Gojer.

Da je Nedžad Ibrišimović rođen u Francuskoj ili Engleskoj, davno bi dobio Nobelovu nagradu, smatra Gradimir Gojer. Književni i umjetnički opus kakav je imao Ibrišimović, zaslužuje da se nizom manifestacija obilježi deseta godišnjica smrti, smatra Gojer i dodaje da mu je rad na predstavi "Kuća bez vrata" jedan od najvećih izazova pred njim kao režiserom.

"Radio sam sve dramske tekstove Nedžada Ibrišimovića. Kada su me pozvali da radim u ovom jubileju, ja sam rekao da je meni sada jedini izazov, na neki način, da od proza koje su brilijatne, između bajke i poezije, napravim dramsku predstavu. Tako nastaje 'Kuća bez vrata' sa jednim beskrajno talentiranim ansamblom u kojem su i profesori sa akademije i njihovi studenti. Oduševljen sam ekipom i siguran sam da ćemo imati zanimljiv proces rada. BKC ovim projektom sigurno zakoračuje u jedan novi prostor traganja", kazao je Gojer. On podsjeća da je Ibrišimović pisao beketovski te da je nadvremenski pisac i to će se pokazati u ovoj predstavi.

Mladi glumački ansambl čine Alisa Brkić, Samina Mujkanović, Faruk Uščuplić, Damir Altumbabić i Damir Mahmutović.

"Veliki je izazov zaista raditi na tekstu koji, prije svega, nije dramski tekst. Druga stvar, raditi na tekstu pisca koji je sigurno zaslužio Nobelovi nagradu za književnost ali nažalost nije je dobio, pisca koji je napisao zaista velika djela koja su obilježila bh. književnosti", rekao je Damir Altumbabić.

On je sa kolegama odabran na kastingu za glumce jer je zamišljeno da uloge dobiju oni koji u ansamblima u pozorištima.

"Da ljudi dobiju priliku da se dokažu na scenama, ne samo BKC-a, već širom BiH. Kako naša produkcija radi, već smo dogovorili neke izvan BiH nastupe u Makedoniji, Srbiji, Sloveniji, itd. Pa vidjet ćemo dokle ćemo dobaciti", rekao je Hazim Mujčinović, producent BKC-a Tuzla.

Predstava bi trebala biti završena krajem septembra. Osim tog umjetničkog komada, kao omaž Nedžadu Ibrišimoviću, biće organizovana i izložba te panel diskusija.