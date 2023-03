"Gospođa ministarka" oprostila se i od bečke publike

BEČ - Ansambl predstave "Gospođa ministarka" u produkciji Narodnog pozorišta Republike Srpske (NP RS), autora Branislava Nušića u režiji Milice Kralj, u nedjelju uveče je nastupio na sceni Akcent teatra u Beču u oproštajnoj posjeti od tamošnje publike.

"U prepunoj sali teatra nakon izvođenja predstave oduševljena publika je gromoglasnim aplauzom pozdravila ansambl našeg pozorišta. Izvođenju predstave prisustvovala je i ministarka kulture i prosvjete u Vladi Republike Srpske Željka Stojičić. Iz Beča se vraćamo prepuni lijepih utisaka i sa željom da kulturni projekti i ubuduće budu realizovani gostovanjem novih predstava sa repertoara nacionalnog teatra", saopšteno je iz NP RS.

Režiserka predstave zapisala je da iza svake Nušićeve replike vreba mali čovjek koji silno želi da se vine iznad svoje kakve-takve sredine i da za nju, takva kakva je, postane važan - ma koliko to moglo biti nesvojstveno njegovom vaspitanju, obrazovanju, tradiciji, odnsosno cjelokupnom njegovom biću.

"Gotovo iza svake Nušićeve replike vreba poneki mali čovek koji bi da mu 'najzad svane' al', ako bi moglo, bez njegovog sopstvenog velikog angažovanja i uz malo rođačkih veza, dodvoravanja ili podavanja. Gospođu Popovićku sasvim slučajno zadesi vlast. I koliko silno ne ume da se snađe toliko silno se i trudi. I ona, koja nije ni pokondirena tikva niti kakva zla žena, počinje da se menja od silne želje da bude dostojna vlasti. Na kraju, ona nije preterano vesela prilika. Gospa Živana će teško uspeti da se vrati u svoj stari život, za koji 'svet misli' da je malen i pretrpan običnostima. Nušić je pisac za koga vreme radi, on dobija na aktuelnosti. Ono što je pisao pre sto godina, gotovo kao da je preneseno iz naše svakodnevice. Naravno, nije baš mnogo veselo kada shvatite da je to što vi živite danas sve već bivalo ili bilo, ali ako to oblikuje Nušić, onda se tom gorkom shvatanju možete čak i slatko nasmejati", riječi su Milice Kralj.