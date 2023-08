Hit komedija "Državni lopov" na slavljeničkoj turneji po BiH

SARAJEVO - Komedija "Državni lopov" Studio Teatra iz Zenice slavi 18. rođendan.

U čast punoljetstva ekipa Studio Teatra će napraviti u 18 različitih gradova u BiH i izvesti isto toliko predstava. Radi se o predstavi koja je svoje premijerno izvođenje imala 2005. godine i od tada do danas je izvedena više od 400 puta na scenama širom Evrope.

Predstave će biti odigrane u naredna tri mjeseca, a turneja započinje večeras u Trebinju na sceni u Koloseum amfiteatru s početkom u 20.30 sati. Nakon Trebinja, predstava igra u četvrtak u Brezi, a nakon toga slijede gradovi: Sarajevo, Zenica, Tuzla, Donji Vakuf, Gornji Vakuf, Žepče, Busovača, Odžak, Jajce, Lukavac, Fojnica, Vareš, Orašje, Ljubuški, Brčko, Kakanj, Visoko i Goražde.

Ovo je komedija, kako navodi Fena, o dva zatvorenika u istoj ćeliji, jedan sitni lopov a uz to ljubavna varalica, a drugi "državni lopov" i naravno uz to povlašten čak i u zatvoru. Pored njih tu je i zatvorski čuvar koji nema završenu čak ni osnovnu školu a mašta o unapređenju. Kiki, ljubavna varalica, završio je u zatvoru zbog lažnih obećanja ženidbi. Naime, on je 17 puta obećao da će se ženiti sa 17 različitih žena. Baš te žene su mu došle glave jer je zbog jedne od njih završio u zatvoru.

Marko, tzv. državni lopov, u zatvoru je završio zato što je pronevjerio silne pare, ali kako to obično bude, našla se "rupa u zakonu" nakon čega on bude brzo pušten na slobodu.

"Njih dvojica i čuvar Jozo, na vrlo komičan način pokazuju nam sliku društva u kojem živimo. Ovo je prvenstveno predstava koja ima za cilj da publiku nasmije i opusti ali i da ukaže na svakodnevnicu čiji smo sudionici", saopšteno je iz Studio Teatra Zenica. U predstavi igraju Nusmir Muharemović, Irfan Kasumović i Mirza Mušij