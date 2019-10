Hrvatsko narodno kazalište iz Mostara oduševilo publiku "Zapleta"

Da je publika drag gost u pozorištu ne samo kao gledalac, već i kao aktivan sudionik predstave, pokazali su u ponedjeljak veče glumci Hrvatskog narodnog kazališta iz Mostara kroz predstavu "Gnijezdo", koju su izveli u okviru Međunarodnog festivala glumca "Zaplet" u Gradskom pozorištu "Jazavac".

Po samom ulasku u salu glumci su počeli da dijele liker, a ovakav domaćinski i opušten odnos nije dao naslutiti da će se ovaj autorski projekat Marine Petković-Liker, inspirisan poezijom Marka Tomaša, baviti temom koja će većinu publike dovesti do suza.

Komad govori o nesređenim odnosima između tri sestre i tri brata, koji nenadano na godišnjicu majčine smrti otvaraju bolnu temu: šta učiniti sa zajedničkom kućom koju je ozbiljno načeo zub vremena. Dok jedni žele promjene, drugi pokušavaju argumentovano upozoriti zašto one nisu moguće.

Iako su protagonisti utjelovili jednu mostarsku porodicu, to je zapravo priča bilo koje porodice u Bosni i Hercegovini, porodice koju su rat ili možda samo latentnost zaustavili u njenim nastojanjima da bude bolja, srećnija, uspješnija i na samom kraju da bude na okupu. Lavor nasred kuće jer crijep prokišnjava, šteka koja ostane u ruci kad otvorite vrata, nedovoljno toplote i raspuknut zid su ono što je nagrizlo staru porodičnu kuću, a ona je, kako objašnjava jedan od glumaca Miro Barnjak, samo personifikacija države, planete, svega što mi živimo i proživljavamo.

"Ta kuća je od podruma do krova sve ono što nas okružuje, sakuplja vlagu, puše nam vjetar i sve se to dešava ako mi sami nećemo da je zakrpimo", kazao je on.

Uloge sestara tumače Angela Bulum, Jelena Kordić-Kuret, koja je za ulogu Vesele dobila nagradu publike za glumicu večeri, te Nikolina Marić. Jadranka Popović-Miljko igra njihovu "nevidljivu" majku. Osim Barnjaka, uloge braće odigrali su i Bojan Beribaka i Ivan Skoko, a kakva je bila njihova igra i koliko su zapravo doprli do publike najbolje su dokazale suze na licima u gotovo pola sale, te dugotrajan, stojeći aplauz na samom kraju.

"Pjesme Marka Tomaša su bile inicijalna kapisla koja je nama poslužila da uhvatimo neki pravac događanja. Kroz cijeli taj proces znali smo kako ko razmišlja, a onda su nam posjetioci počeli dolaziti i pitati hoće li sad biti liker od višanja ili će nešto drugo da bude", našalio se Barnjak, pojašnjavajući kako publika reaguje na svako njihovo novo igranje.

Pokušavajući objasniti zašto je jedan brat otišao i nije dolazio 20 godina, zašto drugi, iako podstanar u drugom stanu, stalno boravi u staroj porodičnoj kući, sa ostalom braćom i sestrama, "Gnijezdo" dovodi do sveopšte svađe, koju na kraju smiruje porodični ručak. Isti dokazuje da je "Gnijezdo" i mjesto u kojem se mogu popraviti i, uprkos krhotinama, obnoviti porodični odnosi. Komad daje nadu, ali i brojna pitanja ostavlja bez odgovora. Jelena Kordić-Kuret smatra da je kvalitet ove predstave što može da pruži utjehu, ako ništa drugo da se prepoznamo i identifikujemo sa svim tim situacijama. Napominje da su pokušali da sruše četvrti, nevidljivi zid kuće, a da je publici ostalo da se pita šta se desilo poslije svojevrsnog ručka pomirenja. U okviru pratećeg programa festivala održan je razgovor sa mladim glumcem Nikolom Rakočevićem.