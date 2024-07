"Idiot" za početak "Likota festa": Komičan prikaz tragične svakodnevice

BANJALUKA - Premijerom predstave "Idiot" u Podrum sceni Banjalučkog studentskog pozorišta (BSP) sutra sa početkom u 21.30 počinje drugo izdanje "Likota festa", koji se održava u čast idejnog tvorca i osnivača pomenutog pozorišta Živomira Bosnimira Ličanina Likote.

Ovogodišnji festival će se tokom tri dana odvijati na tri lokacije, a početna tačka je Banjaluka.

Komad "Idiot" je komedija karaktera rađena po originalnom tekstu Muze Pavlove i u režiji Dragoslava Medojevića i Muhameda Bahonjića, koji su ujedno i glavni glumci u predstavi.

"Muza Konstantinova Pavlova, autorka po čijoj drami je rađena predstava, 40-ih godina prošlog vijeka diplomirala je u Lenjingradu, a 60-ih godina počela da se bavi pisanjem drama od jednog čina. Najpoznatije i najizvođenije na našim prostorima jeste upravo djelo 'Idiot'", izjavila je Sanja Vojvodić, direktorica Banjalučkog studentskog pozorišta.

Saradnici na projektu premijere predstave "Idiot" su kompozitor Igor Kasapović iz Zenice i fotograf Borislav Brezo iz Banjaluke, dok se u ulozi organizatora i inspicijenta pojavljuju Aleksandar Pejaković i Natalija Medojević.

"Ova predstava se na komičan način bavi karakterom likova i u stvari predstavlja sve ono što je bizarno u vezi sa birokratijom, koja je bila prisutna kako tada kada je pisana ova drama, tako i u savremeno doba. Prikazano je sve to, narodski rečeno, 'ganjanje papira' i sve što je bizarno u vezi sa tim", pojasnila je Vojvodićeva.

Navela je i da je Muhamed Bahonjić Bah prisutan otkako je pozorište osnovano, te da je igrao i u predstavama koje je režirao idejni tvorac pozorišta "Likota", dok je Dragoslavu Medojeviću Meši ovo 24. uloga u Banjalučkom studentskom pozorištu.

"Veliko mi je zadovoljstvo što sam ponovo u svom pozorištu, što ponovo igram u Studentskom pozorištu u kojem sam napravio prve korake. Tada sam napravio svoje prve korake u ovom Studentskom pozorištu, a sada se kao penzioner vraćam i ponovo se osjećam mlad, ponovo sam student", izjavio je Dragoslav Medojević.

Dalje je pojasnio da je ideja za postavljanje ove predstave potekla od njegovog prijatelja sa kojim je skoro 50 godina u pozorištu, Muhameda Bahonjića Baha.

"Ja sam uvijek bio u Studentskom pozorištu, čak i kad nisam igrao. Studentsko pozorište je bilo jako široko i bili su članovi i oni koji su igrali i oni koji nisu igrali. Okupljali smo se, družili smo se i to su divne uspomene. Meni je jako drago da je sve ovo ispalo ovako kako jeste", izjavio je Bahonjić.

Dodao je da su priču Muze Pavlove prilagodili današnjem vremenu, ali su je istovremeno malo iščašili i možda u nekim stvarima malo pretjerali.

"Da bi nešto danas dokazao, moraš pretjerati, da bi se ljudi iole osvijestili. Kad bi se dublje razmišljalo o toj predstavi, ona stotinu problema daje na vidjelo, od malih penzija, malih plata, muke da se porodice moraju seliti iz svojih gradova i sela, ne zato što žele da vide druge gradove, nego jednostavno radi egzistencije", rekao je Bahonjić.

Naveo je da je lik kojeg igra u predstavi penzioner, klijent službenika Meše, koji ide da radi kao bebisiter.

"To je danas ovdje prisutno. Ta vrsta poniženja je danas jako, jako prisutna, nažalost, na svakom koraku, počev od ljudi koji idu ulicom pa maltene prose, do onih koji mijenjaju svoja zanimanja, rade svašta i tako dalje. Ovdje to nije toliko naglašeno, da mi hoćemo da ispravimo svijet, ali eto hoćemo malo opomenemo, da kažemo, da osvijestimo da to postoji", pojasnio je Bahonjić.

On je dodao da je glavni cilj predstave "Idiot" publika, odnosno nasmijati publiku.

"Ako se pet ljudi nasmije tokom predstave, mi smo uspjeli. Ne tražimo neki umjetnički nivo, mada on zasigurno postoji kad se Meša pojavi na sceni, to je 100 odsto umjetnost. Nadam se da će publika prihvatiti ovaj tekst ovako kako je zamišljen", zaključio je Bahonjić.

Drugi po redu "Likota fest" trajaće od 25. do 28. jula i obuhvata lokacije u kojima je djelovao Likota, odnosno povezuje Istru, Krajinu i Beograd.

"Nakon premijere predstave 'Idiot' u Studentskom pozorištu u Banjaluci, festival se nastavlja 26. jula u Beogradu, gdje će biti odigrana predstava 'Hamletov ProGlas glumcima', dok je u Omišu 27. jula planirano izvođenje predstave 'Milka i Neđo'", izjavila je Zorana Vuković, direktorica "Likota festa".

Ona je dodala da je za posljednji dan festivala, 28. jul, planiran program sjećanja na Likotu i posjeta njegovoj vječnoj kući na groblju u Rijeci.

"Želja nam je da preko festivala Likotu održimo u životu, da pokažemo koliko je on bio značajan za pozorište, da odamo zahvalnost i samim tim uključimo predstave i održimo umjetnost na nekom zadovoljavajućem nivou. U suštini, bitno nam je da njegovo ime ostane u sjećanju, da ostane značajno i da njegov rad vrednujemo iz godine u godinu i nadam se da ćemo u tome uspjeti", zaključila je Vukovićeva.

Cijena karate za premijeru predstave "Idiot" iznosi 10 KM.

Pojedinačna studentska karta, bez obzira na to da li je rezervisana ili nije, koštaće dvije marke, dok će besplatan ulaz imati srednjoškolci, studenti i penzioneri koji isključivo organizovano dolaze na predstave Studentskog pozorišta", kazao je Aleksandar Pejaković, predsjednik Skupštine BSP-a.

