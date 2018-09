Ilija Čvorović ponovo na daskama koje život znače

BEOGRAD - Drama čije su replike postale dio svakodnevnog govora, kako kroz film, tako i kroz lektiru i pozorišne adaptacije, kultno djelo Dušana Kovačevića "Balkanski špijun", i na sceni "Raša Plaović" u Narodnom pozorištu Beograd u ponedjeljak uveče, u režiji Tatjane Mandić-Rigonat doživjeće pozorišnu premijeru.

Dušan Kovačević je dramu napisao daleke 1983. godine, a ideju za istu dobio je tako što ga je posjetio policijski inspektor neposredno pred njegov let u SAD.

Kako je pisac u više navrata govorio, svoju posjetu inspektor je obrazložio brigom službe da pisac eventualno može imati nekih neprijatnosti prilikom boravka u Americi. Službe tadašnje SFRJ navodno su znale da će se Kovačević tamo sretati s ljudima koji važe za problematične, te mu je diskretno ostavio svoju vizit kartu prilikom odlaska. Pisac je taj razgovor shvatio kao poziv na saradnju, te pokušao da pretpostavi kako bi na ovaj susret reagovao čovjek koji stvarno ima nešto na teretu, policijski dosije, godine odležane u zatvoru, koji je uplašen i ima osjećaj krivice. Tako je nastao Ilija Čvorović, jedan od najpoznatijih likova srpske kinematografije i komediografije, čovjek s iskustvom političkog pritvorenika koji ima volju i želju da dokaže vlastima kako je danas ispravan i lojalan.

Život na filmu Iliji Čvoroviću udahnuo je legendarni Danilo - Bata Stojković, dok će njegov najnoviji pozorišni nasljednik biti Ljubomir Bandović. Pored Bandovića, u podjeli su još i Nela Mihailović (Danica Čvorović), Dušanka Stojanović-Glid (Đura, Ilijina sestra bliznakinja), Katarina Marković (Sonja Čvorović), Milutin Milošević (podstanar) i Vanja Milačić (radio-spikerka).

Satiričnu farsa koja govori o odnosu vlasti i pojedinca, sa početka osamdesetih godina prošlog vijeka, pomjerena je u naše vrijeme, tako da Ilija Čvorović više nije staljinista, nego naš savremenik koji se na relaciji patriota - izdajnik snalazi u njenom višestranačkom, tranzicionom društvu.

"Nekako se ispostavi da se film na kraju podsmeva Iliji, malo je on kratke pameti. Ovde smo pokušali da to izbegnemo i da napravimo čoveka kome su vezane ruke da učini bilo šta dobro, a on je ubeđen da čini nešto dobro", rekao je povodom pozorišne premijere "Balkanskog špijuna" glumac Ljubomir Bandović.

Preko duše Ilije Čvorovića, riječi su rediteljke predstave, preko njegovog životnog iskustva prošli su svi poremećaji, istorijski trenuci, naših prethodnih 30 godina.

"On je čovek koji živi u sredini koja je nedvosmisleno ispunjena stvaranjem društvene paranoje", kaže rediteljka Tatjana Mandić-Rigonat potvrđujući aktuelnost kultne Kovačevićeve drame. Originalan tekst uz izvjesna dramaturška pomjeranja ostavlja utisak da je drama pisana danas, a još jedna od novina jeste da je Đura Čvorović, žena.

"Nije nikakva travestija u pitanju, nije nikakva obmana, u pitanju su brat i sestra blizanci. Ja to vidim kao jednu kreativnost i jedan prostor za maštu koja je ostvarena", kaže glumica Dušanka Stojanović-Glid, koja će tumačiti ovaj lik.

Čitaće probe "Balkanskog špijuna" počele su još krajem maja ove godine, a završnim probama prisustvovao je i pisac Dušan Kovačević, koji je oglašavanje za medije ostavio nakon premijere.

Podsjećamo, "Balkanski špijun" doživio je više pozorišnih adaptacija, a jedna od njih postavljana je čak i u dalekom Japanu. U posljednjih nekoliko godina ova drama igrana je u Narodnom pozorištu Sarajevo, a praizvedba teksta bila je još 1983. godine u vršačkom pozorištu.