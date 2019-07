Ivan Perković, glumac i osnivač "NASTeatra": Kritika nedostaje pozorištu u Banjaluci

Ivan Perković, glumac i osnivač "NASTeatra" sa sjedištima u Banjaluci i Gornjem Milanovcu, sa monodramom "Svetozar treći" trujumfovao je na nedavno završenom 44. Festivalu monodrame i pantomime u Beogradu. Predstava je rađena po tekstu Ljiljane Bralović i u režiji Mihaila Kostadinova.

U intervjuu za "Nezavisne" rekao je da se pozorišna scena u Banjaluci kontinuirano razvija, ali da bi taj razvoj išao dosta brže, nephodno je da pozorišna scena ima i dobru, kvalitetnu kritiku.

NN: Koliko znači nagrada sa festivala sa ovako dugom tradicijom?

PERKOVIĆ: U pitanju je svakako najznačajniji festival monodrame na prostorima bivše Jugoslavije, ne dešava se tako često da mlad glumac osvoji glavnu nagradu. U pitanju je velika nagrada, a meni jedna od prvih, tako da ću je pamtiti celog života. Nadam se da će mi dati veliki vetar u leđa za dalje uspehe.

NN: Prošle su više od dvije godine od premijernog izvođenja komične monodrame "Svetozar treći". Koliko do danas imate izvođenja i koja su Vam ostala u posebnom sjećanju?

PERKOVIĆ: Da, prošle su dve i po godine. Sećam se, Milane, da ste Vi bili i na premijernom izvođenju! Jedan od retkih predstavnika medija. Na festivalu je bilo 94. izvođenje predstave. Predstava napreduje, zadovoljan sam dinamikom igranja, čini mi se da je to veoma jak tempo. Tražena je predstava, krajem avgusta se igra u Paraćinu, Lazarevcu, u septembru u Kragujevcu, zakazano je sve do jubilarnog 100. izvođenja. Posebna izvođenja koje pamtim... Svakako na prvom festivalu monodrame u okviru Teatar festa, to je bilo jedno od najboljih izvođenja, sećam se da sam sedam puta izlazio na aplauz. Takođe su u Prijedoru, KC "Vlada Divljan" i naravno u Gornjem Milanovcu bila izvođenja za pamćenje.

NN: Ta predstava ujedno bila je i prvi komad "NASTeatra", koji ste osnovali da čuva uspomenu na pjesnika Momčila Nastasijevića. Koliko uspijevate u svojoj misiji i da li su stvari po pozorište bolje danas ili u vrijeme osnivanja "NASTeatra"?

PERKOVIĆ: Premijerom ove predstave je zvanično i počeo rad "NASTeatra", tekst je pisala Ljiljana Bralović, koja ide tragom Nastasijevića. U pitanju je zaista odličan tekst. Nadam se da uspevam u tome da afirmišem Momčila Nastasijevića. Konkretno za RS imamo saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture već skoro tri godine za srednje škole i predstavu "Pesnik za pesnike" o Momčilovom životu i delu su videli gotovo svi srednjoškolci u Republici Srpskoj. Takođe imamo i odličnu dečiju predstavu po Momčilovom tekstu, koja nažalost nije mnogo igrala u RS.

NN: Kakvo je Vaše mišljenje o pozorišnoj sceni u Banjaluci?

PERKOVIĆ: U Banjaluci uvek na repertoaru ima kvalitetnih predstava, u sva tri profesionalna pozorišta. Pozorišna scena u Banjaluci se kontinuirano razvija, ali da bi taj razvoj išao dosta brže, nephodno je da pozorišna scena ima i dobru, kvalitetnu kritiku. Kritika je ono što njoj najviše nedostaje, a nadam se da će jednog dana postojati i opera. Banjaluka je veliki grad i prosto mora imati operu.

NN: Koji su planovi "NASTeatra", da li spremate novu predstavu?

PERKOVIĆ: Sledeći nastup "NASTeatra" je na otvaranju festivala "Takovske Cveti" u Gornjem Milanovcu, potom letnja pauza, kraj sezone. Novu predstavu radimo krajem kalendarske godine, a sledeću u septembru 2020. godine. Više o tome blagovremeno.