Jubilej "Ožalošćene porodice" NP RS: Kad je nešto tačno i jasno, onda je i ubojito

BANJALUKA - Predstavu "Ožalošćena porodica", rađenu po čuvenom tekstu Branislava Nušića i u režiji Nikole Kolje Pejakovića, ansambl Narodnog pozorišta Republike Srpske (NP RS) izvešće na Velikoj sceni ove kuće sutra u 20 časova, čime će biti obilježen jubilej - 10 godina igranja ovog komada.

Podsjećamo, predstava je premijerno izvedena 24. decembra 2013. godine, od kada je na redovnom repertoaru nacionalnog teatra Srpske, a tokom 10 godina odigrana je 78 puta pred ukupno 18.004 gledaoca, te je osvojila mnoge nagrade na festivalima.

Posljednja u nizu nagrada stigla je prošle godine sa Dana komedije u Bijeljini.

Tu je "Ožalošćena porodica" proglašena najboljom predstavom u cjelini, a Slađana Zrnić, koja igra Ginu, osvojila je nagradu za najbolju žensku ulogu.

U originalnoj, odnosno premijernoj podjeli igrali su Željko Stjepanović, Nikolina Jelisavac, danas Friganović, Aleksandar Stojković Piksi, Slađana Zrnić, Ljubiša Savanović, Vedrana Mačković i Marina Pijetlović. Pijetlovićevu je ubrzo zamijenila Dragana Marić, dok je i Ljiljana Čekić povremeno "uskakala" umjesto Nikoline Friganović.

Ostatak glumačkog ansambla nije se mijenjao, a neki od glumaca o desetogodišnjici predstave ovim povodom govorili su za "Nezavisne".

Aleksandar Stojković Piksi otkrio je u čemu je tajna opstanka komada.

"Tajna je u Nušićevom sjajnom tekstu, on je sve naše mane, našu pohlepu i gramzivost pokazao na duhovit, publici dopadljiv način. Iako je bio jako kritičan prema nama, on nas je i volio i sve to što u nama ne valja gledao je da prikaže bez ljutnje i srdžbe. Pored toga je jako bitna i Nikolina sjajna režija i hrabra adaptacija, smanjenje broja likova i vješto skraćenje komada. Zbog toga smo i dobili Sterijinu nagradu za predstavu", rekao je Stojković.

On je podsjetio da je to njegova prva predstava u mandatu umjetničkog direktora, kazavši da je vjerovao Nikoli Pejakoviću kad je ovaj otkrio na kakvu drastičnu adaptaciju se odlučio.

"Bio je jako dobar i ugodan rad, vješto nas je vodio, čak je i jezički predstava prebačena na naš prostor, što nam je olakšalo da što bolje i uvjerljivije donesemo svoje likove. Ubijedio nas da je komad radimo kao dramu, da što ozbiljnije igramo te uloge, a to je doprinijelo da je Nušićeva duhovitost isplivala u punom sjaju, što je izazvalo oduševljenje kod publike. Osim Sterijine, predstava je dobila mnoštvo nagrada na domaćim i regionalnim festivalima. Predstava se nije mijenjala, niti smo je nadograđivali, jedino je glumicu koja igra Danicu Marinu Pijetlović zamijenila Dragana Marić pošto je Marina otišla za Rusiju, a Ljiljana Čekić igra alternaciju sa Nikolinom Friganović pošto je Nina bila na porodiljskom i to su jedine izmjene, a drugo je sve kako je Nikola režirao, i to je odlika dobrih i čvrsto postavljenih predstava", istakao je Stojković.

Glumica Slađana Zrnić kaže da je iznenađena jer je prošlo deset godina od premijere.

"Uopšte to nisam osjetila. Moj osjećaj je da predstava traje sedam godina, recimo. Vrijeme brzo prolazi. Šta je ono što je zadržalo tu predstavu na repertoaru? Vjerovatno to što je dobra. Kolja Pejaković je to jako dobro adaptirao. Dao nam je novo viđenje Nušića, dao nam je novi pogled u dijalektu, u pristupu. Konkretno, u ovoj predstavi vodilja nam je bila da ništa nije smiješno. Mi se danas na razne stvari smijemo, ismijavamo ih, ali su takva vremena da mnoge mentalitetske mane moramo shvatiti ozbiljno", navela je Zrnićeva.

Glumica je dodala da predstavu čini dobrom i ansambl.

"U 'Ožalošćenoj porodici' igraju najbolji glumci našeg pozorišta i tu nema nikakvog zezanja, nikakvog popuštanja. Stvar je vrlo ozbiljna, mi to vrlo ozbiljno igramo i čuvamo predstavu. Tema je toliko aktuelna, a sve u predstavi tačno i očuvano. To je uspjeh naše predstave i ona će zaista dugo igrati. Kada je nešto tačno, jasno i jednostavno, onda je to zapravo ubojito", ispričala je glumica.

O predstavi je za "Nezavisne" govorio i glumac Ljubiša Savanović.

"Predstavu 'Ožalošćena porodica' radili smo kao jedna grupa zavjerenika kojima je taj proces bio veoma bitan. Na tekstu su urađene mnogobrojne dramaturške intervencije od strane reditelja i tad su nam neke na momente izgledale samoubilačke po komad. Međutim, disciplina kojom glumci igraju ovu predstavu, aktuelnost koju komad ima zahvaljujući Nušićevom sjajnom tekstu i, naravno, rediteljski kvaliteti Nikole Pejakovića na kraju su održali predstavu u životu tako dugo", prokomentarisao je Savanović.

U riječi reditelja uoči premijere Nikola Kolja Pejaković kazao je da u vrijeme opšteg izvitoperenja, gdje su sve, i ljudske i Božije, vrijednosti iznevjerene, u vremena sveopšteg ludila, kad apokalipsa izgleda tako blizu, nije bilo mjesta bezazlenom i trivijalnom Nušiću.

"Ozbiljnost koju Nušić propovijeda svojim životom, tragedijama koje su obilježile i njegov život i njegovo vrijeme, te ozbiljnost tema koje pokreće natjerali su nas da napravimo mali eksperiment i da skinemo tu opnu lakomislenog humora i šegačenja, i pokušamo da otkrijemo šta se krije ispod toga. Tražimo onog Nušića koji istinito govori o sebi i svojima, o našim ljudima i prokletstvu mentaliteta. Smijeh, ako se negdje i ukaže, leden je i opor. Naši likovi su stvarni i prepoznatljivi, možete da ih sretnete na ulici. Izvor komičnog je u mentalitetu, ali tu je, baš u mentalitetu, i izvor crnila, izvor nesreće. To je ono čime se bavimo i što pokušavamo da napipamo u našoj 'Ožalošćenoj porodici' i ovom našem žalosnom vremenu", govorio je Pejaković prije 10 godina.

