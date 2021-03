KUD "Čajavec" završio na ulici

BANJALUKA - Nakon što je Kulturno-umjetničko društvo "Čajavec", koje sljedeće godine proslavlja 70 godina postojanja i rada, prinuđeno da nedavno napusti svoje prostorije na adresi Kralja Petra I Karađorđevića br. 103, zbog izgradnje kompleksa "Bijeli dvor" na tom mjestu, danas je grad Banjaluka obećao podršku, kao i iznalaženje rješenja za nove prostorije.

Potvrdio je ovo danas, odmah nakon sastanka u Gradskoj upravi, za "Nezavisne" Draško Adamović, sekretar KUD "Čajavec". On je dodao da je podrška obećana u vezi s pitanjem pronalaženja novog prostora u kojem bi ovaj najbrojniji banjalučki ansambl mogao nesmetano nastaviti svoj rad.

"Sporan je propust naših prethodnika koji pravovremeno nisu gruntovno unijeli prostorije za koje postoji dokumentacija koja i govori da je nekadašnja fabrika 'Čajevec' dala KUD-u prostorije na trajno raspolaganje. Problem je što jedan ansambl, koji 70 godina traje i radi na očuvanju kulturno-umjetničkog stvaralaštva sa zapaženim rezultatima na sceni, ostaje bez ikakvih prostorija. Mi smo se praktično sa izvođačem radova čuli samo putem mejla", izjavio je Draško Adamović, sekretar KUD "Čajavec".

KUD "Čajavec" se u oduzetim prostorijama nezvanično nalazio od 1954, a zvanično od 1983. godine.

"Krivaca ima mnogo u nizu, ali ne želimo da tražimo krivce, nego rješenja. U 24 časa smo već dobili nekoliko otvorenih rješenja samo nakon jedne objave na društvenim mrežama. Grad Banjaluka ima pozitivan stav o ovome, oglasili su se i žele da nam pomognu da nađemo zajedničko rješenje. Naš ansambl je brojčano veliki, reprezentativnog je karaktera i od velikog značaja za Banjaluku, a grad želi da nam pomogne i da pronađemo zajedno adekvatan prostor za sve. Javljaju nam se iz raznih odjeljenja, pokušavamo da pronađemo najbolju opciju", pojasnio je Adamović za "Nezavisne".

On dalje objašnjava da žele da pronađu zajednički jezik i sa izvođačem radova, ako je to moguće, međutim, ako izvođač ne bude želio da to ide mirnim putem, iz KUD-a će biti prinuđeni da posegnu za pravnim i sudskim rješenjima.

"Očekujemo da grad realizuje obećanu podršku, sad nam preostaje da čekamo. Sastanak je održan u Kabinetu gradonačelnika Draška Stanivukovića i on je pokazao interesovanje. Zasad imamo pozitivno mišljenje i nadu, ali ovo je geneza koja traje već godinama. Zaslužili smo bolje uslove", zaključio je Adamović.

Naime, prije nekoliko dana KUD "Čajavec" dobio je elektronsko obavještenje pravne službe nosioca projekta u kojem je naveden datum 15. mart tekuće godine za iseljenje i iznošenje tehničke opreme, instrumenata i ostalih artikala koje su koristili u folklornim radionicama. Novoizabrana uprava društva pokrenula je sudski proces utvrđivanja prava vlasništva sporne jedinice nekadašnjeg fabričkog kolektiva "Čajavec" koju su dobili na trajno raspolaganje, iako navedeni predmet podrazumijeva mjere zabrane ugrožavanja posjeda, do drugačije sudske odluke, na kojem su obavljali aktivnosti, izvođač projekta je dobio odobrenja za izgradnju od nadležnih organa te započeo radove.

Nikola Kurija kao dugogodišnji član izvođačkog ansambla "Čajavec" kaže da ovaj KUD zaslužuje što prije konačno rješenje.

"Za skoro 70 godina postojanja zadužili smo grad i državu više puta, najmanja stvar koju možemo da tražimo jeste da nas puste da radimo nesmetano. Izgleda da nemamo pravo ni na to. Istjerani smo iz prostorija iako je sudski proces i dalje u toku. Kako da očekujemo da se kultura razvija u ovom gradu ako najbrojniji i najaktivniji ambasadori kulture, a to su folkloraši, nemaju gdje da rade. Četiri stotine članova je istjerano na ulicu", naglasio je Kurija.

Zastoj aktivnosti uzrokovan mjerama Kriznog štaba koriste za razmještaj opreme u prostorijama na adresi Đure Đakovića br. 12, u kojima će ubuduće sve sekcije nastaviti rad do dobijanja povoljnijih režijskih, zakupnih i prostornih uslova.