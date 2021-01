KUD-ovi neće dugo izdržati bez pomoći institucija

BANJALUKA - Veliki broj kulturno-umjetničkih društava, mjesta čuvanja tradicije i okupljanja mladih, našao se pred velikim problemima usljed pandemije virusa korona. Njihova vrata mjesecima su bila zatvorena, a kada su pronašla način za održavanje proba u skladu sa epidemiološkim mjerama, mnogo njih se susrelo sa finansijskim problemima i nedostatkom nastupa.

Umjetnički rukovodioci domaćih KUD-ova priznaju da je pauza uticala pogubno na njihov rad, jer su opali interesovanje, priliv finansija te, ono najvažnije, ostali su bez mogućnosti da nastupaju.

"Što se tiče članstva, na samom početku bilo je straha kod roditelja, pa se prisustvo na probama drastično smanjilo. Svima nama je, pored očuvanja naše tradicije, cilj da pokažemo ono što smo u prethodnom periodu uvježbavali. U 2020. godini bilo je mnogo planova, zakazanih nastupa, gostovanja u Republici Srpskoj, regionu, ali i u inostranstvu, što smo zbog pandemije morali prolongirati za neko buduće bolje vrijeme", rekla je Sanela Barašin Žigić, sekretar i umjetnički rukovodilac KUD "Đerdan".

Barašin Žigićeva je dodala da je pauza sa probama u trajanju od marta do juna uticala na interesovanje članova, ali i da su se susreli sa brojnim finansijskim problemima.

"S obzirom na to da sve ovo predugo traje, bez nastupa i putovanja, veoma teško je održati interesovanje kod članova Društva. Mi se iskreno nadamo da ovoj situaciji u kojoj smo se našli ubrzo dolazi kraj, kako bismo mogli realizovati ranije zacrtane ciljeve. Takođe, usljed pandemije javili su se problemi sa finansijama koje ni do sada nisu bile idealne. Naš KUD opstaje zahvaljujući članarinama i opštinskim donacijama, ipak, sada se nalazimo u veoma teškoj situaciji i potrebna nam je pomoć", objasnila je Barašin Žigićeva.

Jedno od najdugovječnijih domaćih društava ANIP "Veselin Masleša", prema riječima Nemanje Kneževića, direktora ovog KUD-a, u istoriji dugoj 72 godine nikada nije imalo toliku pauzu u radu.

"Rad ansambla u periodu pandemije, ne da je otežan, već je gotovo osam mjeseci bio onemogućen. Obustava rada je svakako ostavila traga, kako na same članove, tako i na ljude koji rade u ansamblu. Nikada u istoriji dugoj 72 godine nismo imali toliku pauzu u radu, a što je još gore, ne znamo ni do kada će trajati takvo stanje, nemoguće je napraviti bilo kakav ozbiljan plan rada i aktivnosti kada ne možete odrediti konačan cilj. Da neko može potvrditi da će pandemija trajati još dva, tri ili pet mjeseci, imali bismo neku smjernicu kako da se organizujemo, ovako tumaramo u neizvjesnosti", izjavio je Knežević.

Takođe, on je kazao da je teško održati motiv članova u ovakvoj situaciji, kao i da im je ovo stanje donijelo velike finansijske probleme.

"Cilj bavljenja ovom djelatnošću je, pored ostalog, javno izvođenje u vidu koncerta ili javnog nastupa nekog drugog tipa. Činjenica da godinu dana nismo mogli održati koncert, a pitanje je kad ćemo to moći i u budućnosti, pravi velike probleme, kako u umjetničkom, tako i u finansijskom smislu. Sa umjetničke strane, teško je održati motiv članova da se radi samo u sali, sa svim silnim mjerama, i to skoro samo na održavanju fizičke kondicije, a jasno je da svako od njih svoj rad i trud kruniše javnim nastupima, bilo na domaćoj, bilo na inostranoj sceni. Sa finansijske strane, imamo velike gubitke, jer su koncerti i jedan od izvora finansiranja za rad, tako da je situacija i na tom polju veoma loša", rekao je on.

Knežević napominje, iako je vječiti optimista, da je neophodno skrenuti pažnju institucijama da, ne samo njihov ansambl, već KUD-ovi generalno, neće moći još dugo opstati bez institucionalne brige i pomoći.

Predsjednik Saveza amaterskih kulturno-umjetničkih društava Republike Srpske Momčilo Vesović objasnio je da je Savez u maju 2020. godine svim načelnicima lokalnih zajednica i gradonačelnicima gradova Republike Srpske uputio pisani apel kako se ne bi smanjivala planirana sredstva za rad kultrno-umjetničkih društava u 2020. godini i kako bi se učinio dodatni napor lokalnih zajednica da se smanje fiksne obaveze za kirije, struju, grijanje, komunalne usluge, vodu, odvoz smeća i druge specifične obaveze.

"Apel je načelno prihvaćen, ali mnoge lokalne zajednice nisu učinile značajnije pomake u tom pravcu, da ne kažem da imamo pojedinih slučajeva da su žiro računi pojedinih KUD-ova zbog neizmirenih obaveza blokirani i zahtijeva se prinudna naplata putem suda. Savez smatra da je u vrijeme pandemije to apsolutno neprihvatljivo, jer se time ugrožava opstanak tih društava i očekuje od Ministarstva kulture RS da ukaže na takve neprihvatljive stavove, tim prije jer se radi o subjektima kulture i neprofitnim udruženjima", naglasio je Vesović u ime Saveza.